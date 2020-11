Valls descarta participar a les eleccions catalanes: "La meva vocació no és ser candidat a tot"

El líder d'el grup municipal d'BCNCanvi a l'Ajuntament de Barcelona, Manuel Valls, ha descartat aquest divendres participar en alguna candidatura de cara a les eleccions catalanes previstes el 14 de febrer: "No tinc cap contacte per preparar les eleccions catalanes. No participaré en aquestes eleccions. La meva vocació no és ser candidat a tot ".





Ho ha dit en una entrevista de Ser Catalunya a l'ésser preguntat per les especulacions sobre si podria presentar-se als comicis en una hipotètica coalició entre el PP i Cs.





Valls ha defensat que és regidor a l'Ajuntament de Barcelona i que seguirà fent la seva feina, i ha afirmat que no pretén estar en una llista del centre dreta: "No he fet aquest recorregut, amb tot el respecte per a uns i altres, per acabar en una llista de centre dreta ".