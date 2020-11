Vilalta (ERC) aposta per reeditar un Govern independentista i es disculpa per les "picabaralles"

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha apostat aquest divendres per reeditar un Govern independentista, s'ha disculpat per les picabaralles entre els socis de Govern per les ajudes als autònoms, i ha dit que hauran de "posar el comptador a zero i no seguir donant aquests espectacles "en la propera legislatura.













En una entrevista de Ràdio 4 i La 2, ha assegurat que en la pròxima legislatura ho hauran de fer diferent i no ha descartat pactar amb els comuns: "Les majories passaran per entendre'ns amb qui defensa el projecte independentista. Ens agradaria un Govern el més ampli possible amb els que defensin l'autodeterminació ".





Vilalta ha defensat la gestió de la Generalitat, encara que ha reconegut que les relacions entre els socis sempre han estat complicades, i ha explicat que cada dia es prenen moltes decisions: "Després hi ha qüestions que no surten, el Govern ja ha sortit a demanar disculpes. això no vol dir que no es gestioni bé, ens hem equivocat ".





Preguntada per si hauria de dimitir o ser cessat el conseller de Treball de la Generalitat, Chakir el Homrani, la portaveu dels republicans ha dit que no és la millor de les solucions "en el moment actual, quan no hi ha possibilitat de nomenar un altre conseller "a l'estar el Govern en funcions i quan s'està acabant la legislatura.





"La conjuntura actual no ajuda. No ho fa possible i tots ens haurem de sotmetre al veredicte d'urnes, que decidiran qui ho ha fet bé o penalitzar", ha subratllat Vilalta, que ha defensat que no tenen por de que la gestió els penalitzi , perquè estan treballant per fer el millor per ajudar la gent, en les seves paraules.





Ha argumentat que Pere Aragonès "és el vicepresident en funcions de president i està fent tot el que li correspon en aquest context", però ha matisat que no és president, de manera que no podria parar ni nomenar consellers.





ACORDS POSTELECTORALS





Sobre un possible suport de PSC després de les eleccions catalanes, Vilalta ha sostingut que no és un escenari factible i ha retret als socialistes: "En moments ens hem trobat que no era tan comprensiva la posició del PSC com la del PSOE".





Ha criticat que els socialistes catalans estiguin rebutjant al Parlament totes les iniciatives de la Generalitat en les últimes setmanes, ho ha atribuït a electoralisme, i ha insistit: "Aquesta actitud bel·ligerant és la que fa que no puguem construir qualsevol cosa".





Vilalta ha explicat que amb el PSOE no és que s'entenguin millor, sinó que no hi ha hagut alternativa i s'han hagut de seure a negociar, i ha afegit que hi ha hagut voluntat de seure per part de PSOE i no l'han trobat "massa sovint "amb el PSC.





PGE I NEGOCIACIÓ POLÍTICA





Sobre els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), Vilalta ha explicat que ERC ha demanat partides històriques reclamades des de Catalunya, inversions en infraestructures i en l'àmbit social i sanitari, i ha apuntat que la negociació política "és una constant".





Preguntada pels retrets de l'portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, a JxCat sobre els PGE, Vilalta ha assegurat que ella s'hauria expressat d'una altra manera, però ha demanat "quedar-se amb el fons del discurs", que passa per buscar els instruments per gestionar la crisi i deixar passar el tràmit dels comptes per seguir negociant.





Ha destacat que de forma paral·lela als PGE hi ha una via oberta de resolució del conflicte a Catalunya, però ha negat que una negociació condicioni l'altra, perquè "la prioritat és ajudar a la gent".





La portaveu d'ERC ha assegurat que parlen amb el PSOE, tot i que ha criticat que "hi ha bones paraules, però falten fets", i ha desitjat que la taula de diàleg torni reunir-se quan es donin les condicions perquè sigui útil, ja que creu que ara no és el millor moment.