Naturgy es dispara a borsa davant negociacions avançades per vendre un actiu "rellevant" a Llatinoamèrica

Naturgy es disparava aquest divendres en borsa més d'un 6% davant la confirmació que manté negociacions "molt avançades" per a la venda d'un actiu "rellevant" de la seva cartera a Llatinoamèrica.













En una comunicació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el grup presidit per Francisco Reynés va indicar que es troba en negociones per aquesta desinversió, encara que va subratllar que "l'esmentada transacció encara no s'ha produït".





L'energètica va indicar que un cop se signi "un acord definitiu irrevocable" es comunicarà el mercat "amb indicació del seu abast, condicions econòmiques i implicacions".





Així, les accions de Naturgy lideraven a les 10.55 hores les pujades de l'Ibex 35, amb un repunt del 6,65%, fins als 19,48 euros.