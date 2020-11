Conferència d'Isabel de Riquer sobre el cinquè centenari de la primera circumnavegació de la terra

A qui correspon la glòria d'haver completat la primera circumnavegació de la terra? A Espanya o Portugal? Aquest va ser el punt de partida de la conferència sobre "Magallanes i Elcano" que va pronunciar la doctora Isabel de Riquer, comtessa de Casa Dávalos i catedràtica de Literatures Romàniques Medievals a la Universitat de Barcelona, dins del cicle "Figures polèmiques de la història" que organitza la Reial Acadèmia de Bones Lletres.









La conferenciant, que va ser presentada pel coordinador del cicle, el periodista Sergio Vila-Sanjuán, va descriure la hercúlia peripècia que va permetre navegar a través de l'Atlàntic i de el Pacífic a la recerca d'una ruta que permetés accedir a les illes Moluques i als seus cobejades espècies, però per l'oest, per evitar la singladura que el tractat de Tordesillas havia adjudicat a Portugal. Va recordar que si bé el promotor de l'empresa, Fernando de Magallanes, era d'origen portuguès, el seu projecte no va obtenir el suport del rei lusità Manuel I l'Afortunat i sí en canvi de el d'Espanya, l'emperador Carles V, pel que és a aquest a qui caldria reconèixer el mèrit de fer possible aquesta navegació que va durar des de 1519 a 1522 e en el transcurs de la qual van morir bona part dels expedicionaris -entre ells el propi Magallanes, en Filipines- i es van perdre diverses de les naus. Va ser Juan Sebastián Elcano qui va aconseguir tornar a Espanya amb èxit i amb 27 tones de clau, el que va fer que l'expedició resultés, fet i fet, fart rendible.





La doctora de Riquer va utilitzar abundant documentació, fent referència molt particular la Relació del primer viatge al voltant de el món (1524) del venecià Antoni de Pigafetta, un dels divuit homes que van aconseguir tornar a Espanya dels 265 expedicionaris que van partir de Sevilla i va il·lustrar la seva conferència amb nombroses dades, gràfics i cartografia.