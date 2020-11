L'Hospital Can Ruti de Badalona demana implicació ciutadana per estudiar vacunes

L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), 'Can Ruti', en col·laboració amb la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses, participarà en assajos clínics en fase 3 per estudiar l ' "eficàcia" de diferents vacunes enfront del Covid -19, i ha cridat a la participació ciutadana.













En un comunicat aquest divendres, la fundació concreta que es tracta de vacunes en desenvolupament a través d'estudis internacionals en què participen "milers de persones" majors d'edat, amb o sense malalties de base i independentment que hagin superat o no el coronavirus.





De les més de 200 vacunes contra el Covid-19 que hi ha en desenvolupament, 47 han iniciat assaigs clínics amb persones i únicament 11 es troben en estudis d'eficàcia, és a dir, a la fase 3 del desenvolupament.





Aquests estudis "analitzen l'eficàcia de les vacunes i són imprescindibles" perquè aquestes puguin ser utilitzades en la població, i només es poden posar en marxa quan hi ha prou estudis de fase 1 i 2 que mostren que les vacunes són segures i generen una resposta adequada per part de el sistema immunitari.





Així, perquè aquests estudis en fase 3 "puguin generar conclusions vàlides" és necessària la inclusió de persones que representin a la població general, fet que, per a la fundació, suposa un repte per al seu desenvolupament.





Per facilitar i impulsar aquesta participació massiva, la fundació ha activat una pàgina web (https://socrecerca.com/) en què la població podrà informar-se sobre les característiques dels estudis que realitzen així com registrar-se per participar-hi.