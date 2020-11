Un narco és copropietari d'una residència gallega on falten mitjans i hi ha 16 morts per coronavirus

Manuel Ibañez Carrera, pres per narcotràfic al Brasil, figura com a propietari del 50% de les accions de l'asil. Són ja 16 els morts per coronavirus en Residència Salvaterra, segons fonts dels treballadors, que van denunciar gravíssimes mancances de mitjans., Que diuen no han millorat des que la Xunta va intervenir fa dues setmanes.





ESTRUCTURA EMPRESARIAL

La Residència Xeriátrica Salvaterra és propietat de Residència Salvatierra SL, segons el ha registrat de la Xunta .





Juan Jesús Ibañez Carrera és el Administrador Únic de Residència Salvaterra . Fins 2010 va compartir el seu càrrec amb el seu germà, Manuel Ibañez Carrera, segons el Registre Mercantil.





"A Portugal va ser capturat el gallec Manuel Ibáñez Carrera, que va tenir negocis pesquers a Vigo fins fa dos anys i considerat cap de la xarxa a Europa segons fonts de la Policia Federal del Brasil" va publicar Far en 2013, narrant una "investigació antidroga oberta per la Guàrdia Civil fa gairebé dos anys ".





Ibañez Carrera va figurar en la llista de buscats per la Interpol, segons va publicar la Unió d'Oficials de la Guàrdia Civil. El Ministeri de Justícia del Brasil va informar en 2018 de la seva extraditación des de Portugal per respondre "pel crim d'associació amb el tràfic de drogues". A principis d'any estava detingut en una presó de Rio de Janeiro .













Residència Geriàtrica Salvaterra va començar la seva activitat el 1998, un any després que fos constituïda l'empresa gairebé homònima i s'inscriguera en Registre Únic d'Entitats Prestadores de Serveis Socials a la Xunta.





Manuel Ibañez no només va ser administrador mancomunat fins 2010. Segons els últims comptes remeses per l'empresa al Registre Mercantil en 2019, a les quals ha tingut accés Galiciapress, Manuel Ibañez segueix sent accionista al 50% de la residència.

















Captura dels comptes presentats el 2019 per Residència Salvatierra davant el Registre Mercantil





El portal d'informació empresarial Einforma confirma que, i amb data de 16 d'octubre d'aquest any, Manuel Ibañez segueix tenint la meitat de l'asil.





De totes aquestes dades es dedueix que l'asil on s'han denunciat una "situació inhumana" per falta de personal i de mitjans va estar anys gestionat, i encara avui és copropietat, per una persona que està presa per tràfic de drogues.





Segons informa Rede, col·lectiu que uneix a treballadors i familiars de residències, la DEA va arribar a situar Manuel Ibañez com "un dels principals capitostos europeus en el tràfic de cocaïna".





VARIS MORTS A LA PRÒPIA RESIDÈNCIA

D'acord a fonts de les treballadores, per ara han mort 16 persones grans amb coronavirus. Segons fonts del BNG local, la xifra de morts és de 18, amb dos morts en les últimes hores, una a la residència i una altra a l'hospital. Una de les infermeres assegura que al menys dos ancians van morir dimarts a la tarda sedades en el propi asil, sense ser traslladats a l'hospital.





La Conselleria de Política Social redueix les morts a 14 segons el còmput oficial d'aquest matí, que habitualment recull només les dades fins a la tarda del dia anterior, de manera que és probable que ara mateix siguin més els òbits, d'acord a les xifres facilitades per altres fonts.





Des de Sant Caetano no es concreta quants ancians van morir a la residència, sense anar a l'hospital, però fonts oficials insisteixen que mai cap persona que va necessitar anar a l'hospital, segons el criteri mèdic, se li va negar el trasllat. Cal recordar que és pràctica gerontològica habitual, també abans de la crisi, no intubar ni dur a l'UCI a malalts sense opcions de sobreviure, ja que es considera acarnissament mèdic.





La Xunta porta més de dues setmanes gestionant el centre, després intervenir al detectar un brot de covid. El president va dir ahir que la situació va millorar des d'aquesta intervenció i que la gestió és "correcta".





QUEIXA DOS SETMANES DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ

La veritat és que, malgrat que l'Administració va enviar personal, gairebé 50 treballadores segons la consellera de Política Social, la situació sembla que no va millorar, o al menys no tant com diu la Adminsitració. Per això les infermeres es van decidir aquesta setmana, davant la desesperada situació, a presentar queixes oficials davant Política Social i SERGAS sobre la manca de mitjans:





Va ser després que els mitjans denunciessin la situació que la Xunta va anunciar una inspecció. El BNG de Salvaterra va recordar ahir que ja el 2017 les treballadores van alertar de les mancances del centre. Les denunciants del sindicat CIG van ser acomiadades, segons fonts del Bloc.













Les denúncies estan recolzades amb duríssimes imatges i vídeos , per exemple d'avis amb enormes nafres al còccix per passar-se hores sense que ningú els mogui. Matalassos esberlats, dutxes trencades, escombraries pels passadissos i falta de calçat són altres de les proves gràfiques aportades.





Segons recull Ens Diari, l'edifici va ser construït com un hotel, mai va ser pensat per albergar una residència.





¿MÉS GENT GRAN QUE PLACES?

L'últim còmput oficial de Política Social xifra en 64 els ancians i 27 els treballadors amb coronavirus. Quan la va intervenir el 27 d'octubre havia 43 casos actius.





Residència Salvaterra té autorització per 108 places, segons el Registre oficial de la Xunta. Segons una treballadora, a la residència hi havia la setmana passada uns 128 residents.





Si efectivament han mort ja 16 persones, això implica que van donar positiu a l'almenys 80 ancians. Alhora, això vol dir que s'han contagiat el 74% dels 108 residents, el 62% si efectivament eren 128 els que hi vivien.





A Política Social no li tremolarà la mà si ha de tancar l'asil, assegura Rede que l'han dit fonts de la Conselleria de Política Social.