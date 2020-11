Naturgy ven el seu negoci a Xile a la xinesa State Grid per 2.570 milions

Naturgy ha arribat a un acord per vendre la seva participació del 96,04% en la seva filial xilena, la Companyia General d'Electricitat a Xile (CGE), a la xinesa State Grid International Development Limited (SGID) per un preu total de compra ( 'equity value ') de 2.570 milions d'euros, fixat en euros i pagador en efectiu a el tancament de l'operació, ha informat la companyia.





La transacció suposa un 'enterprise value' (EV) pel 100% de CGE de 4.312 milions d'euros i s'espera que les plusvàlues abans d'impostos per Naturgy arribin aproximadament 400 milions d'euros.





El tancament de la transacció està subjecta a les aprovacions reglamentàries pertinents i l'autorització de competència. La companyia presidida per Francisco Reynés va indicar que espera completar l'operació abans de finals de febrer de 2021, sempre que es compleixin les condicions esmentades anteriorment.