Un total de 3.652 nenes a Espanya estan en risc de patir mutilació genital femenina

Un total de 3.652 nenes residents a Espanya estan en risc de patir mutilació genital femenina, segons l'estudi 'La mutilació genital femenina a Espanya', promogut i coordinat per la Delegació de Govern contra la Violència de Gènere i realitzat per la Fundació Wassu-UAB .













"Potser és una violència contra la dona no especialment coneguda a Espanya però no per això hem de renunciar a dissenyar accions concretes per acabar amb el dolor de milions de nenes que passen per aquesta experiència atroç que marca les seves vides", ha subratllat la delegada de Govern contra la Violència de Gènere, Victòria Rosell, aquest divendres durant la presentació de l'informe.





Segons dades del padró de 2018, a Espanya hi ha 15.562 nenes de 0 a 14 anys procedents de països on es practica la mutilació genital femenina. D'aquestes nenes, aplicant els índexs de prevalença de país d'origen corresponent i valorant l'impacte del procés d'aculturació en la realització de la pràctica, s'estima que 3.652,13 estan en risc de patir-la.





Per províncies, Barcelona és on s'estima que hi ha un major nombre de nenes en risc de patir mutilació dels seus òrgans genitals: un total de 746. La segona província és Girona (504) seguida de Madrid (335).





En tot cas, l'estudi precisa que no es té coneixement que la mutilació genital femenina es practica en territori espanyol, encara que l'any 1993 es va produir un cas a Mataró (Catalunya). El que sol passar és que les nenes nascudes a Espanya són sotmeses a aquesta pràctica pels seus àvies durant un viatge de vacances o per una llarga temporada a país d'origen.





"Viuen al nostre país i poden patir-quan viatgen als seus països d'origen. D'aquí la importància de la detecció precoç en l'àmbit sanitari, social i educatiu", ha precisat Rosell.





En aquest sentit, la directora de la Fundació Wassu-UAB, Adriana Kaplan, ha indicat que el camí passa per "donar poder als professionals d'atenció primària que estan en contacte amb aquestes famílies" i "no duplicar canals".