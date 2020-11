Casado diu que Podem "s'està menjant al PSOE" i que Sánchez "ja ha creuat la línia negra"

El líder de PP, Pablo Casado, ha aconsellat aquest divendres a el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, que escolti els 'barons' de PSOE i "històrics" dirigents socialistes que rebutgen negociar amb Bildu els pressupostos generals de l'Estat (PGE) per a 2021 , ja que, segons ha recalcat, el que està passant evidència que Podem "s'està menjant al PSOE".









Casado, que s'ha reunit a Barcelona amb representants de el sector de l'hostaleria, ha afirmat que Sánchez ha "creuat ja una línia negra" en els PGE a el "pactar amb Bildu a canvi d'apropar presos d'ETA amb delictes de sang als seus esquena a presons properes a al País Basc ".





Per això, ha assenyalat que Sánchez hauria d'escoltar als presidents autonòmics del PSOE i als líders històrics d'aquesta formació que "recorden les víctimes" d'ETA que han patit a les seves files i "no admeten que Bildu ara sigui qui mani per al futur de la legislatura ".





"El PSOE cada vegada està més influït per Podem. Podem s'està menjant a PSOE i és qui mana al Govern. I això és una cosa que la quarta economia de l'euro no es pot permetre", ha emfatitzat el líder del PP, qui ha subratllat que el Partit Socialista s'ha de "respectar-se a si mateix i trencar amb els radicals".