Sánchez anuncia 10.001 noves places de MIR, infermeria o farmàcia

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest divendres que el Sistema Nacional de Salut s'incrementarà en 10.001 el nombre de places de MIR, infermeria o farmàcia, i que les proves selectives es realitzaran el 27 de març de 2021.













Així ho ha avançat el cap de l'Executiu en un acte a Navarra costat de la presidenta de la Comunitat Foral, Maria Chivite, per presentar el seu pla de recuperació econòmica 'Espanya pot'. Durant la seva exposició, ha explicat que aquest increment suposarà un 3,2 per cent més de professionals sanitaris respecte a aquest any 2020.





Les proves selectives es realitzaran a finals de març de l'any que ve, concretament el 27 de març, i els nous professionals sanitaris es podran incorporar amb "diversos mesos" d'antelació al Sistema Nacional de Salut, segons ha assegurat el mateix president de Govern.





Aquest anunci de Pedro Sánchez ha vingut precedit per una crítica als "anys de reducció de personal sanitari" que, segons ha dit, s'està arrossegant en l'actualitat durant aquesta pandèmia. "Som conscients del repte que tenim en termes de recursos humans", ha afegit abans de fer aquest anunci de les noves places de MIR, infermeria o farmàcia.





Exalça la CAPACITAT DE VACUNACIÓ D'ESPANYA





D'altra banda, el cap de l'Executiu també s'ha referit a les "bones notícies" relacionades amb la vacuna contra la coronavirus per a la recuperació progressiva de l'antiga normalitat. En aquest sentit, ha assegurat que Espanya està treballant "a ple rendiment" perquè les vacunes puguin arribar al nostre país quant abans.





Així mateix, Sánchez ha reivindicat a Espanya com un dels països "orgullosos de la capacitat de vacunació" respecte a altres països, que té grans fortaleses per fer front a una vacunació "sòlida i equitativa".





També ha posat en valor la "gran cadena logística" que té Espanya després que se sabés que la vacuna de Pfizer requereix una complexa cadena logística per distribuir-se.