Desarticulada una organització criminal que introduïa cocaïna a Espanya per l'Aeroport del Prat

L'Agència Tributària i el HSI (Oficina d'Investigacions de Seguretat Nacional dels Estats Units) han dut a terme un lliurament vigilada internacional.





L'operació va començar arran dels controls de mercaderies que realitzen els serveis de CBP (Duana dels Estats Units), detectant el passat mes d'octubre un enviament aeri entre particulars d'un paquet que pesava 120 quilos i declarava una llanxa pneumàtica, resultant que al seu interior i ocults en una peça ceràmica hi havia vuit pastilles de cocaïna que van donar un resultat de 8,5 quilos de cocaïna que estarien valorats en 530.000 €.





L'Oficina d'Investigacions de Seguretat Nacional dels Estats Units va coordinar amb la Subdirecció General d'Operacions de Vigilància Duanera un lliurament vigilada internacional autoritzada pel Jutjat Instrucció de Gavà, ja que el destí declarat de l'enviament era un domicili a Castelldefels.





A l'arribada el paquet funcionaris de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària a Barcelona van establir un dispositiu de seguiment que va permetre comprovar que l'enviament no es lliurava en el domicili indicat sinó que una persona que es feia passar pel destinatari dels esperava al carrer al costat a dos acompanyants, un dels quals treballador d'una empresa de missatgeria, amb una furgoneta de gran volum, que al seu torn era acompanyada per una altra, en aquesta ocasió amb els logos d'una companyia de missatgeria i un altre treballador de l'esmentada entitat, que s'anaven a fer posteriorment càrrec de l'enviament per la seva distribució, de manera que es va procedir a la detenció de tots ells.





Els quatre detinguts van ser posats a disposició judicial i el seu posterior ingrés a la presó.