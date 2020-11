Ratifiquen al jutge la identificació de dos policies investigats per presumptes lesions l'1-O

Els dos agents de Mossos d'Esquadra que van fer l'informe pericial per identificar dos antiavalots de Policia Nacional durant la seva actuació a l'Institut Pau Claris de Barcelona l'1-O han ratificat aquest divendres davant del jutge la identificació dels dos investigats, han explicat fonts presents a la sala.













D'aquests dos agents investigats, un d'ells va donar un cop de peu a una dona saltant sobre ella des d'unes escales, i l'altre va llançar a una altra per les escales i la va sacsejar, i tots dos estan investigats per presumptes lesions.





Els dos mossos encarregats de l'informe pericial han comparegut el matí d'aquest divendres al jutjat d'instrucció 7 de Barcelona i han ratificat el seu informe, que es basa en imatges de la jornada i examina la indumentària, la posició i el moviment dels agents per identificar-los.





També han comparegut els dos agents de Policia investigats per aquests fets, i tots dos han fet servir el seu dret a no declarar, tampoc als seus defenses, a diferència del que havien fet fins ara la resta d'investigats en la causa, que sí que van contestar a les preguntes del jutge i de la seva defensa.





"UN TOC D'ATENCIÓ" A LES CAMES





També ha comparegut el matí d'aquest divendres un agent investigat per presumptes lesions al colpejar amb la porra a un home que gravava l'actuació policial a l'escola Dolors Montserdà de Barcelona, que va ser centre de votació l'1-O.





Aquest policia sí que ha contestat l'interrogatori del jutge, de la fiscal i de la seva defensa, i al mostrar-se les imatges de la jornada s'ha reconegut com l'agent que colpeja en les cames a un home que sosté un mòbil per gravar.





Ha explicat que ell s'encarregava de fer espai perquè poguessin entrar més efectius a l'escola, i segons ell, el denunciant obstaculitzava el treball policial i no s'apartava malgrat que l'hi va requerir, pel que ha dit que li va donar "un toc d'atenció "al colpejar amb la porra.





El mateix agent ha explicat al jutjat que les directrius en el cos policial són de no colpejar amb la porra per sobre de la cintura, i respecte a l'home afectat, ha dit que el denunciant no va agredir físicament però sí verbalment.





Aquest Jutjat uneix totes les causes relacionades amb les càrregues de l'1-O a Barcelona, i manté investigats a 63 agents, consten 315 persones que van patir lesions i la investigació es divideix en una peça principal i 27 peces separades.