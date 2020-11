Banc Santander planteja tramitar un ERO a 4.000 treballadors i reubicar-ne 1.100 més

La direcció de Banc Santander ha traslladat als sindicats la intenció de tramitar un expedient de regulació d'ocupació (ERO) a un màxim de 4.000 persones, és a dir, el 14,78% de la seva plantilla a Espanya, i de resituar 1.100 treballadors més.













Per impulsar la flexibilització interna, la idea és resituar els treballadors a altres societats del grup, fonamentalment a Santander Personal, el servei d'atenció personalitzada al client per canals remots.





A més, l'entitat també ha confirmat que elabora un pla de recollocació externa, que tornarà a liderar la consultora Lee Hecht Harrison, del Grup Adecco, segons fonts de la negociació que ha consultat Europa Press.





Aquesta agència va participar en els anteriors ERO de l'entitat i es compromet que els treballadors que s'acullin al procés però vulguin continuar treballant puguin aconseguir una altra feina. En els casos anteriors va poder trobar feina a gairebé el 100% dels afectats.





Així mateix, Banc Santander ha plantejat a la representació sindical la necessitat de tancar al voltant del 30% de la seva xarxa de sucursals a Espanya, és a dir, entre 900 i 1.000 oficines.





L'entitat compta amb 3.110 oficines repartides arreu del territori espanyol, segons les últimes dades disponibles corresponents a tancament del passat mes de setembre.





Banc Santander ha justificat la decisió per l'increment de clients que fan ús dels canals digitals, amb la previsió que es multipliqui tant en transaccionalitat com en vendes aquests propers dos o tres anys.





En aquesta línia, Banc Santander ha recordat durant la reunió amb els sindicats que, malgrat el tancament d'una part de la xarxa, recentment ha tancat un acord amb Correus per prestar serveis bàsics financers a més de 4.600 punts d'atenció de la companyia postal.





Després de les reunions prèvies, l'entitat i els sindicats s'han citat aquest dimarts en una reunió que constituirà la taula negociadora i que obrirà el període legal de negociacions, que durarà 30 dies.





En les properes trobades es plantejaran diverses ofertes econòmiques, l'afectació per àrees geogràfiques i per negocis, entre d'altres punts. Com és habitual en aquest tipus de processos, les xifres definitives variaran en funció de la feina del negociador de cada part.





La intenció del banc és dur a terme un pla de transformació i eficiència per ajustar la seva dimensió a Espanya a les noves realitats. Afectarà la xarxa comercial, els serveis centrals i el centre corporatiu.