El servei alternatiu per carretera entre Sant Sadurní i Martorell es mantindrà fins el 12 de desembre pel retard de les obres d’Adif

Derivat del retard a les obres que està executant Adif, Rodalies de Catalunya no podrà restablir el servei ferroviari a la línia R4 entre les estacions de Martorell i Sant Sadurní d’Anoia fins al 13 de desembre. Aquestes actuacions havien de finalitzar el proper 15 de novembre.













Des del 25 de juliol a causa de les obres d’adequació del túnel de Martorell realitzades per Adif, necessàries per a la construcció del Corredor Mediterrani, s’estan executant treballs en diferents punts de la xarxa de Rodalies i que afecten la circulació de trens de la línia R4.





Amb aquesta demora als terminis previstos per Adif els usuaris afectats de la línia R4 hauran de continuar fent ús del transport alternatiu per carretera que ha establert Renfe per facilitar la mobilitat dels viatgers a les estacions de Martorell, Gelida i Sant Sadurní.





A més, els trens de mercaderies seguiran circulant desviats per la línia de la Costa fins bifurcació Gornal i des d’allà cap a Castellbisbal per recuperar el seu recorregut habitual.





AFECTACIONS SERVEIS DE LA LÍNIA R1





El servei de la línia R1 no podrà restablir la circulació en via doble al seu pas per La Sagrera fins a la tarda del 8 de desembre, derivat de les actuacions a les obres que Adif està executant a la futura estació de La Sagrera.





Els serveis de l’R1 es realitzen entre L’Hospitalet de Llobregat i Malgrat. Entre Malgrat i Blanes es manté el servei per carretera a causa de les tasques de reconstrucció del pont del riu Tordera.





Tota la informació sobre aquestes modificacions del servei es podran consultar als webs www.rodaliesdecatalunya.cat i www.renfe.com, al telèfon d’informació 900 41 00 41, a les Apps Rodalies de Catalunya, així com a les xarxes socials (@rodalies i @renfe).