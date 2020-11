Dia Mundial de la Diabetis conèixer símptomes per evitar la ceguesa associada a la malaltia

Com cada 14 de novembre es celebra el Dia Mundial de la Diabetis, una efemèride que des de 1991 vol conscienciar sobre aquesta patologia i els danys que produeix en l'organisme. Tot i que aquesta data reuneix milions de persones en més de 160 països, encara són molts els que han de prendre consciència de les conseqüències que la diabetis té per a la salut.





Aquesta patologia es troba entre les malalties més freqüents del món. Segons dades del Ministeri de Sanitat, a Espanya afecta ja a sis milions de persones i, des de 1993, les dades demostren que aquesta ha augmentat de forma significativa en la població, amb major prevalença en grups d'edat de més de 65 anys.





Des de la Societat Espanyola d'Oftalmologia recorden que, derivat de la diabetis, hi ha un nombre elevat de persones que pateixen ceguesa per retinopatia diabètica i que es podria haver evitat realitzant revisions oftalmològiques anuals. I és que, segons les dades de l'ONCE, al voltant del 5% dels que s'afilien a aquesta associació ho fan per aquesta malaltia.





La retinopatia diabètica es produeix per una sèrie de canvis en els vasos de la retina. En els estats inicials, les persones no noten cap alteració en la visió, però segons avança la malaltia sol causar una disminució de la capacitat visual que, en alguns casos, ja no és recuperable. Visió borrosa, àrees en blanc o fosques en el camp visual, visió nocturna deficient, notar que els colors es veuen atenuats o apagats, pèrdua d'agudesa visual i un major nombre de taques o mosques volants, són alguns dels símptomes més comuns de la retinopatia diabètica, que, a més, afecten als dos ulls.





La Societat Espanyola d'Oftalmologia insisteix que el millor tractament és la prevenció, és a dir, un control estricte dels nivells de sucre en sang, així com mesurar la tensió arterial, el nivell de colesterol o de triglicèrids, sense oblidar mantenir una correcta salut visual mitjançant examen oftalmològics periòdics que revelin si cal realitzar una altra sèrie de proves complementàries per a un millor diagnòstic i tractament.





EL DIAGNÒSTIC PRECOÇ, PREVENCIÓ, EDUCACIÓ I INVESTIGACIÓ





Les elevades xifres de prevalença de la diabetis a Espanya posen de manifest la importància de la diagnosi precoç, però també la necessària tasca de prevenció i educació sanitària, si es té en compte que la diabetis tipus 2 és una de les malalties que poden evitar-se amb hàbits saludables.





"Cal minimitzar el impact o negatiu de la diabetis en la salut mitjançant intervencions dirigides a la seva prevenció, així com a la diagnosi i tractament primerencs de la malaltia i els factors de risc associats, per evitar l'aparició de complicacions", ha destacat Pérez Pérez . "Jo crec que no hem sabut fer-ho bé ni les associacions de pacients ni les organitzacions mèdiques. Hem volgut donar tanta naturalitat i que sembli que no passa res ... però és una malaltia degenerativa i en això hem de posar ara el focus", ha afegit Torrijos al respecte.





El president en funcions de la Federació Espanyola de Diabetis (FEDE), Aureliano Ruiz Salmó, ha apuntat que "és clau" la formació i l'educació en diabetis, que "ha de ser individualitzada i continuada en el temps".





L'última de les armes per combatre aquesta epidèmia mundial està en la innovació dels tractaments que en el cas de la diabetis més freqüent, la tipus 2, ha estat molt important en els últims anys. "Hem passat de tenir poques eines terapèutiques, i que a més comportaven risc d'hipoglucèmia, a tenir en aquest moment medicaments que milloren la glicèmia i clarament ens ajuden a controlar el pes. I no només això, sinó que, independentment de l'efecte que fan sobre la glicèmia i altres factors, ens donen beneficis cardiovasculars i renals ", explica el president de la SED.





En el cas de la diabetis tipus 1, també han estat grans els progressos amb els sistemes de monitoració i control dels nivells de sucre en sang i amb l'arribada de les bombes d'insulina, que segueixen progressant cap a models cada vegada més còmodes, segurs i que ofereixen més independència als pacients.