Què se sent al matar un policia? Guillermo Benet explora la culpa i la solitud en la seva opera prima 'Los inocentes'

Una festa, una casa ocupada, unes ratlles de coca, crits. La policia. La fugida. Unes ruïnes, una pedra. Sang. La fugida.





La vida d'un grup d'amics fa 'clic' en aquest instant i la solitud, la ira i la desesperació es barregen durant la qual serà probablement la nit més llarga de les seves vides, la qual Guillem Benet explora a 'Los Inocentes', el seu primer llargmetratge, estrenat aquesta setmana al Festival de Cinema Europeu de Sevilla.





Tot comença en una festa clandestina, enmig d'un concert. La policia arriba per desallotjar a cops i els joves han de fugir. Enmig d'aquesta fugida, un grup d'amics troba unes ruïnes i comença a defensar-se de les porres i les pilotes de goma tirant pedres. Però de cop i volta, un policia cau a terra i la vorera s'omple de sang. Què sent una persona després de matar a una altra?





Aquest és el fil conductor de la pel·lícula, protagonitzada per Pablo Gómez-Pando, Olivia Delcán, Pilar Bergés, Raúl de la Torre, Susana Abaitua i Violeta Orgaz, que transcorrerà en un petit apartament durant la nit del desallotjament. Per mitjà d'un format 1: 1 i del constant fora de camp, Benet -que també ha coescrit el guió al costat de Rafa Alberola- presentarà un a un els personatges, les seves angoixes, les seves pors i la seva manera de veure i afrontar la culpa .









Guillermo Benet acaba d'estrenar el seu primer llargmetratge, 'Els Innocents', al Festival de Cinema Europeu de Sevilla









Què et porta a explicar aquesta història? Et inspires en el cas de Palau Alòs i Ciutat Morta?





Doncs la veritat és que sí, l'origen de la pel·li està en Ciutat Morta clarament, vaig veure la pel·li fa ja bastants anys, i hi ha un moment que em va semblar molt dur, duríssim. És un moment en què un periodista de Barcelona explica que li arriba un anònim a la redacció del diari i algú li diu que coneix la identitat de les persones que van tirar un test i que es posarà en contacte amb ell per explicar-li qui ha estat . Aquest moment em va semblar duríssim, perquè de cop i volta t'adones que hi ha un grup de persones que ha estat conscient de la identitat d'aquestes persones i que ha tingut la clau per resoldre tota la malifeta. I amb tot el que havia passat a nivell social a Barcelona i tot el que s'estava generant, hi ha un grup de persones que tenien la clau per resoldre-ho.





Llavors clar, de sobte tens la sensació que hi ha una part de la història que t'estan robant. Em va semblar super interessant tot el procés humà que pot haver dins d'aquest pacte de silenci, de com es genera aquest pacte de silenci entre un grup de persones que coneix la identitat dels veritables culpables.





Sí que és veritat que des del principi el que vam voler ser allunyar de Barcelona i allunyar-lo de el cas concret de Ciutat Morta, perquè ens semblava que d'una banda a Ciutat Morta ja ho explicaven molt bé i perquè ens enxampava molt lluny i vam creure que política i socialment no anàvem a entendre-ho com els protagonistes. El que realment ens interessava era el procés humà. Llavors vam decidir allunyar-lo de Barcelona. Vam decidir compondre una ciutat que no té identitat però que d'alguna manera podria ser qualsevol ciutat mitjana o mitjana-gran d'Espanya i fins i tot de al sud d'Europa, i vam decidir apropar-nos a nosaltres, al nostre context. Ens vam posar molt en el lloc dels personatges i vam fer el joc de veure com reaccionaríem nosaltres davant d'una situació com aquesta i també els nostres amics o les persones del nostre entorn.









¿De què parla 'Els Innocents'?





Bé, jo crec que els innocents toca diversos temes. D'una banda clarament toca el tema de la culpa i la por. És el conflicte que està més a la superfície, que més es veu. Però crec que toca diversos temes que per a mi són molt importants. Un d'ells és la solitud i la incapacitat per a la comunicació. Crec que som persones que vivim en un context molt comunicatiu, però que a la fi no aconseguim que aquesta comunicació sigui 100% perfecta. Crec que hi ha una part en la vida que hem de viure en solitud, i en molts casos és una condemna, aquesta soledat, perquè ens impedeix l'empatia total amb els personatges al nostre voltant. Els personatges de la pel · li estan molta estona intentant posar-se d'acord i estan obligats a posar-se d'acord, però hi ha un moment en què sents molta angoixa perquè t'adones que són incapaços, que hi ha una part d'ells que és incapaç. Són incapaços de posar-se d'acord, i d'entendre, i de sentir empatia pels altres. I després hi ha un altre tema que em sembla súper important i té una posició més social o més política, que és la construcció d'un relat, la construcció del relat social i la incapacitat per elaborar un relat social.





La pel·lícula, d'alguna manera atempta contra la idea de veritat que se'ns imposa des de la societat i la destrueix bàsicament a través de la deconstrucció del passat. La pel·lícula mostra la idea que el passat està construït per la multiplicitat de mini relats personals que elaboren cada un dels personatges i com moltes vegades aquests relats no són coherents. I també [parla] sobre la impossibilitat d'elaborar aquest relat. És impossible elaborar un relat que sigui 100% veraç, i això atempta una mica contra la idea que tenim instal·lada al cap que la veritat és una.





Potser aquesta construcció, aquesta realitat de cada un, a l'hora de la veritat no existeix. Això es pot veure en el personatge interpretat per Olivia Delcán.





Sí, crec que ella s'està explicant alguna cosa per intentar tirar endavant. També crec que té el discurs més idealista, però és el personatge que té menys edat, i a la fi la realitat s'imposa per sobre d'ella i s'adona que hi ha altres persones que patiran. El seu discurs es ve una mica a baix quan la realitat s'imposa a ella.





A la pel·lícula no hi ha un culpable clar ...





Hi havia alguna cosa que ens semblava molt interessant, que era que diversos d'ells pensessin que han estat ells. Això també és com una pedra fundacional, que no es pugui saber qui ha estat, però tampoc eludim la responsabilitat que un d'ells ha hagut de ser. És com que, sense llevar-los la responsabilitat, estàs dient que és molt difícil elaborar un relat pel que fa a ells. Hi ha una diferència respecte a Ciutat morta, però a la pel·li el que volíem és que aquesta culpabilitat estigués una mica difusa. No a ulls d'ells, perquè tant el personatge interpretat per Olivia com el personatge interpretat per Pablo senten que han estat ells i senten la culpabilitat d'una manera molt personal. Que hi hagi dos personatges, d'alguna manera, reelabora el discurs sobre que un d'ells ha hagut de ser de manera clara i evident.









Per què et decideixes per aquest format (1: 1)?





Quan estàvem escrivint el guió ens vam adonar que un dels temes més importants de la pel·lícula era la solitud i l'aïllament, i com tot i estar junts en un mateix pis al llarg de tota la nit, els personatges són incapaços de posar-se d'acord. El format és una decisió formal que no es pot separar de la decisió de que tota l'estona siguin retrats o del fora de camp. Crec que hi ha decisions que van parelles. Aquestes decisions formals busquen, bàsicament, aïllar el personatge, separar-lo d'un context, de la resta de personatges, sobretot en la recerca de descriure aquesta soledat de la qual et parlava abans.





També crec que d'alguna manera democratitza els punts de vista de tots ells perquè ens permetia, en el capítol de cada un dels personatges, quedar-nos exclusivament amb les seves cares, exclusivament amb les seves reaccions. I això d'alguna manera li donava puresa a el relat emocional de cada un dels personatges.





Com ha estat l'acollida a Sevilla?

Molt bé, crec que està funcionant molt bé, el feedback que hem rebut és bastant bo, la pel·lícula al cinema està generant molta tensió, tinc la sensació que la gent està molt enganxada a la pantalla amb la tensió que hi ha a la pel·lícula i amb com un capítol va succeint a l'altre. Crec que l'acollida ha estat força bona.





És una pena no haver pogut ser-hi, però bé, crec que el festival ha fet un gran treball aconseguint que les pel·lícules estiguin en els cinemes i no podem estar més agraïts.





Com és treballar en el món de cinema en un moment com aquest?





Doncs no ho sé ... és estrany, és difícil, és complicat. D'altra banda tens la sensació que si hi ha algun moment en què és important fer el que fas és aquest, perquè crec que està sent molt difícil per a la gent de cinema i l'art en general en aquests moments. Ha estat complicat, estem improvisant tota l'estona la manera d'adaptar el cinema a la situació actual. Dóna la sensació que hem après a no saber què passarà d'aquí a dos setmanes. Estem havent de ser molt flexibles amb els nostres mètodes de treball. Fa dos mesos pensava que el Festival de Sevilla anava a ser un festival com sempre, després ens vam adonar que hi hauria restriccions ... i després hem vist que no podem viatjar. I la realitat és que t'adones que els que més ho estan patint són el propi festival, perquè no hi ha ningú que vulgui més el cinema que ells. Genera tristesa el que està passant, però alhora et genera molta admiració.