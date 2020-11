Les residències de Miguel Márquez posen en marxa un projecte de formació pioner que combat l'estrès i l'ansietat dels professionals sanitaris

Les directores de les residències sociosanitàries de el grup liderat per l'empresari Miguel Márquez i alguns càrrecs intermedis han estat els primers a participar en el curs de formació "El bon gestor dels canvis i les crisis" impartit per l'associació sense ànim de lucre Let 's Wo + Men amb la col·laboració de la consultora especialitzada en el sector sanitari Athenea Healthcare Group.









Aquest és un programa sobre el desenvolupament d'habilitats per afrontar els canvis i les crisis sense por i reduir el nivell d'estrès i ansietat davant de les adversitats, mitjançant l'autogestió emocional, relacional i l'autoconeixement. Només aquelles persones preparades per caure poden arribar a el perfeccionament personal i professional i poden transmetre als altres que aquests mateixos canvis són necessaris per poder evolucionar.





El taller es va dur a terme en dues sessions amb sis participants cadascuna per poder garantir tots els protocols i mesures de seguretat contra el Covid-19. I després de la mateixa qui van participar han valorat molt positivament aquesta experiència, on van poder treure a la llum les seves preocupacions i pors en aquest moment de crisi sanitària i treballar els aspectes necessaris per poder afrontar amb eficàcia el seu dia a dia i continuar lluitant contra el virus des seus diferents centres de treball.





En paraules de l'empresari Miguel Márquez: "iniciatives com aquestes són fonamentals per poder donar suport als professionals del nostre sector en uns moments tan durs com els que estem vivint. Després de l'experiència crec que aquest tipus d'accions s'han de fer de manera massiva entre els professionals sanitaris per poder donar un suport emocional i tenir cura de les persones que treballen cada dia per protegir els nostres majors i lluitar contra el virus ".

















Aquest curs és la primera activitat vinculada al conveni signat per Athenea i Let 's Wo + Men a l'octubre per col·laborar amb els seus grups d'interès i donar suport als seus clients amb iniciatives que s'escapen de l'àmbit estrictament mèdic però que són essencials per aconseguir l'excel·lència de les organitzacions socials i empresarials.





La col·laboració entre ambdues entitats sorgeix en un moment en què tots els països afronten una de les realitats més problemàtiques de la pandèmia provocada pel Covid-19, la salut emocional i psicològica de la població. Des de l'inici de la crisi sanitària, s'ha registrat un important augment de les problemàtiques lligades a la salut emocional. Les dades a Europa comencen a ser alarmants i per això països com Alemanya s'està preparant per les conseqüències psicològiques que està generant aquesta situació amb un pla específic que pretén abordar aquesta problemàtica, assumint així el profund impacte en la salut pública i econòmica de país.





Espanya ha de prendre les mesures adequades com més aviat i és per això que Athenea i Let 's Wo + Men han decidit col·laborar per oferir els seus serveis al col·lectiu de professionals del sector sanitari.





Belén Marrón, Partner d'Athenea Healthcare Group, ha explicat a CatalunyaPress que "preocupats per la necessitat latent que estem vivint en el col·lectiu de la salut, emprenem aquesta iniciativa, dirigida a directius i comandaments intermedis, per oferir-los eines que permetin la millora de les crisi d'ansietat i l'estrès que estan patint aquests professionals des de l'inici de la pandèmia i augmentin la concentració de les seves tasques assistencials i de gestió ".





Per la seva banda, la presidenta de Let 's Wo + Men, Marta Pitarch, ha apuntat que "és imprescindible que les organitzacions prenguin consciència de la necessitat de desenvolupar polítiques preventives que garanteixin la salut i el benestar dels seus equips perquè les persones que treballen en residències són persones sensibles que solen quedar-se amb l'impacte emocional al seu interior i necessiten drenar el sentit de la mort i de el dolor. Perquè ser fort és compartir l'olor, canalitzar, és no rendir-se ... I si tu gestiones bé els canvis, t'enfrontes a aquest dolor i et permets expressar-ho i compartir-ho, pots transmetre a la resta del teu equip que els canvis són afrontables i que ens permeten evolucionar ".





Segons dades de la Confederació Salut Mental Espanya, en 10 anys, els problemes de salut mental seran la principal causa de discapacitat al món i 1 de cada 4 persones patirà algun trastorn mental al llarg de la seva vida.





A Espanya, l'augment de l'ansietat i l'estrès durant la pandèmia ha estat exponencial i un dels col·lectius més afectats ha estat el sociosanitari i assistencial.





Garantir una vida sana i promoure el benestar en totes les edats és essencial per al desenvolupament sostenible de les nostres comunitats. Amb aquesta iniciativa, Athenea i Let 's Wo + Men se sumen a l'acompliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i posen en marxa un projecte de formació pioner a Espanya.





Athenea Healthcare Group reuneix un equip d'excel·lents professionals amb una àmplia experiència en les àrees més essencials i específiques de l'organització empresarial. Els professionals de Athenea ja han viscut aquesta realitat i saben com s'han de fer les coses de manera eficaç i eficient. La constant transformació i innovació, la seva complexa regulació i activitat compartida entre sector públic i privat, els permet entendre quins són els problemes a què s'enfronta en la seva activitat diària i quines solucions necessita.





En un món tan canviant i a què tots hem d'adaptar amb rapidesa, tant com a persones com organitzacions, termes com governança, diversitat, sostenibilitat, igualtat i medi ambient han de ser part de la nostra identitat empresarial i ho és de Athenea Healthcare Group.