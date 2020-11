Amb les dades actuals la mitjana de l'índex de rebrot del Covid-19 baixa de 500 a Espanya

Les comunitats autònomes han notificat aquest divendres a l'Ministeri de Sanitat 21.371 nous casos de COVID-19, 8.775 d'ells diagnosticats en les últimes 24 hores. Això suposa una xifra inferior respecte als 22.516 de el mateix dia de la setmana anterior.





















La xifra global de contagis a Espanya s'eleva ja a 1.458.591 des de l'inici de la pandèmia, segons les estadístiques oficials. La incidència acumulada en els últims 14 dies per 100.000 habitants se situa en 498, enfront de 504 ahir i 525 el divendres passat, amb un total de 234.280 positius en les passades dues setmanes.





Dels 8.775 positius diagnosticats ahir, 789 s'han produït a Andalusia, 630 a Aragó, 664 a Astúries, 111 a Balears, 93 a les Canàries, 226 a Cantàbria, 123 a Castella-la Manxa, 28 a Castella i Lleó, 1.208 a Catalunya , 45 a Ceuta, 275 a Comunitat Valenciana, 311 a Extremadura, 672 a Galícia, 1.519 a Madrid, 16 a Melilla, 383 a Múrcia, 218 a Navarra, 1.293 al País Basc i 171 a La Rioja.





En l'informe d'aquest divendres s'han afegit 308 noves morts, en comparació amb els 356 d'ahir i 347 de divendres passat. En l'última setmana, han mort 1.315 persones amb diagnòstic de COVID-19 positiu confirmat a Espanya. Fins 40.769 persones amb prova diagnòstica positiva han mort des que el virus va arribar a Espanya, d'acord amb les dades recollides pel Ministeri.





Així es distribueixen les 1.315 morts en l'última setmana: 211 a Andalusia, 170 a Aragó, 116 a Astúries, vuit a Balears, 13 a les Canàries, 16 a Cantàbria, 61 a Castella-la Manxa, 180 a Castella i Lleó, 42 en Catalunya, sis a Ceuta, 92 a Comunitat Valenciana, 49 a Extremadura, 86 a Galícia, 95 a Madrid, sis a Melilla, 61 a Múrcia, 39 a Navarra, 42 a País Basc i 22 a La Rioja.





Actualment, hi ha 20.296 pacients ingressats per COVID-19 a tot Espanya (20.525 ahir) i 3.125 a UCI (3.123 ahir). En les últimes 24 hores, s'han produït 2.117 ingressos (2.204 ahir) i 2.241 altes (2.342 ahir). La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa ja en el 16,15 per cent (16,47% ahir) i en les UCI al 31,75 per cent (31,96% ahir).





En l'última setmana fins 5.121 persones han precisat d'hospitalització per coronavirus, 175.477 des que el virus va arribar a Espanya: 903 a Andalusia, 354 a Aragó, 499 a Astúries, 63 a Balears, 87 a les Canàries, 64 a Cantàbria, 126 a Castella -La Manxa, 754 a Castella i Lleó, 261 a Catalunya, 26 a Ceuta, 498 a Comunitat Valenciana, 157 a Extremadura, 337 a Galícia, 335 a Madrid, 17 a Melilla, 362 a Múrcia, 124 a Navarra, 59 a País Basc i 95 a La Rioja.





En aquest mateix període han ingressat a unitat de cures intensives (UCI) un total de 433 persones (14.734 en el còmput global de la pandèmia): 49 a Andalusia, 27 a Aragó, 30 a Astúries, 15 a Balears, 11 a les Canàries, dos a Cantàbria, 12 a Castella-la Manxa, 39 a Castella i Lleó, 17 a Catalunya, dos a Ceuta, 45 a Comunitat Valenciana, 19 a Extremadura, 50 a Galícia, 18 a Madrid, cinc a Melilla, 51 a Múrcia, 20 a Navarra, 13 a País Basc i vuit a la Rioja.