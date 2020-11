Marlaska demana a la UE una estratègia de cooperació real amb els països d'origen i trànsit de la migració

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defensat aquest divendres davant els seus homòlegs de la Unió Europea la necessitat de prioritzar l'acció exterior de la UE i generar mecanismes estables de cooperació amb els països d'origen i trànsit de la immigració. Ha indicat que aquest és l'eix que ha d'articular una futura política comuna europea en matèria d'immigració i asil per a poder gestionar aquest fenomen amb eficàcia.









@Ministerio de l'Interior









Els ministres de l'Interior de la UE han debatut telemàticament sobre les polítiques de migració i asil, de cara a la futura aprovació de el nou pacte europeu en la matèria. També s'han analitzat qüestions relatives a la lluita contra el terrorisme després dels recents atemptats jihadistes comesos a Alemanya, França i Àustria.





En matèria d'immigració, Grande-Marlaska ha agraït a la comissària europea d'Afers d'Interior, Ylva Johansson, el seu viatge la passada setmana a les Illes Canàries per comprovar sobre el terreny la situació a l'arxipèlag i consolidar la recerca de solucions conjuntes. "Ens preocupa que la realitat desbordi les previsions de l'pacte per donar respostes eficaces als reptes dels Estats membres de primera línia, que són els de tota la UE", ha indicat el ministre espanyol.





Grande-Marlaska ha insistit en aquest àmbit en que, amb vista a l'aprovació de el futur Pacte Europeu sobre migració i Asil, "la prioritat ha d'estar en la dimensió exterior abans que a les nostres fronteres exteriors, sobretot en fronteres marítimes".





El ministre espanyol ha alertat que la cooperació amb els països d'origen i trànsit de la migració irregular és la part "menys desenvolupada" en el pacte, pel que ha defensat que "hem d'avançar plantejant accions concretes, començant per una implicació de tots nosaltres, Estats Membres i institucions, amb els països d'origen i trànsit ", així com el finançament necessari per a aquestes accions. Per part espanyola, també ha participat en aquesta reunió la secretària d'Estat de Migracions, Hana Jalloul.





LA IMPORTÀNCIA DE LES VÍCTIMES

El ministre espanyol s'ha sumat a les condolences que tots els seus homòlegs europeus han traslladat als seus col·legues d'Alemanya, França i Àustria pels recents atacs de tipologia gihadista que han patit.





Grande-Marlaska ha mostrat el suport espanyol a la declaració que ha adoptat la reunió informal de ministres europeus de l'Interior, que busca aprofundir en la cooperació entre països en l'àmbit de la lluita contra el terrorisme.













@Ministerio de l'Interior





Entre les mesures esmentades en la declaració, el ministre espanyol va destacar que la detecció, prevenció i tractament de la radicalització en presons sigui considerada una àrea prioritària d'actuació, i ha advocat també per "lluitar contra el finançament de l'terrorisme, així com desenvolupar i aplicar el Protocol de Crisi de la UE (eUCP), previst per a la retirada immediata de contingut terrorista o extremista després d'un atemptat o amenaça greu, i la futura aprovació de l'Reglament sobre la retirada de l'contingut terrorista Online (TCO) ".





Després de recordar que Espanya ha actualitzat l'Estratègia Nacional de Lluita Contra el Terrorisme per adaptar-la als nous reptes, Grande-Marlaska ha subratllat "la importància de les víctimes de l'terrorisme, tant en la seva necessària protecció com en el valor que té el seu discurs en la prevenció de la radicalització ".