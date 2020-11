Núria Marín recorrerà la nul·litat del pla urbanístic de la Gran Via a l'Hospitalet

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, ha anunciat aquest divendres que presentarà un recurs de cassació davant la nul·litat de l'Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a el Pla Director Urbanístic Gran Via - Llobregat que va aprovar la Generalitat el 2017 per remodelar l'avinguda al seu pas pel municipi i que contemplava soterrar parcialment la C-31.





Preguntada per aquesta qüestió en roda de premsa, Marín ha destacat que la sentència de l'TSJC no qüestiona el fons de el pla, sinó la forma, i que el consistori treballarà per presentar aquest recurs de cassació.

"És un projecte molt important, no només per a L'Hospitalet sinó per al país. És evident que des de la Conselleria de Territori i des de l'ajuntament i el Consorci de Transformació de la Gran Via treballarem perquè aquest projecte pugui veure la llum el més aviat possible ", ha expressat.