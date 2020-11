La Delegació de Govern atorga el premi Meninas 2020 a les activistes de Devermut

La Delegació de Govern a Catalunya ha atorgat el premi Meninas 2020 a les activistes feministes i 'influencers' Devermut per la seva contribució a la lluita contra la violència masclista i la seva tasca de visibilització a través de projectes com la macro enquesta '#Quesesepa' i la flamant recentment obertura de l' 'Olimpia Woman House' a Barcelona. El premi Meninas, que enguany arriba a la vuitena edició, distingeix a organitzacions i persones compromeses amb l'eradicació de la violència de gènere en les seves diferents manifestacions i es lliura coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona , el proper dia 25 de novembre.





















El premi es lliura en 5 categories:









Catalunya: Devermut. Barcelona: S'ha premiat a el Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) de l'Ajuntament de Barcelona Tarragona: L'Oficina d'Atenció a la Víctima de l'Delicte de les Terres de l'Ebre Girona: A l'activista Adama Boir Lleida: a l'Associació Refem.





La delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha destacat la tasca que porta a terme Devermut a favor de la igualtat i contra la violència masclista, donant visibilitat a través de les xarxes socials a aquesta xacra i conscienciant la ciutadania, especialment els més joves.





A més, ha manifestat el compromís "ferm i clar" de el Govern d'Espanya amb el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere , que posa les bases de la lluita contra la violència masclista, "un pacte que ens interpel·la a tota la ciutadania ia les administracions a una lluita conjunta per no permetre que es doni ni un sol pas enrere ".





El guardó de les Meninas consisteix en una estatueta de forja Menina realitzada en els tallers ocupacionals dels centres penitenciaris. Concretament, rebran reconeixement les següents entitats i persones.





CONEIX LES PERSONES PREMIADES





Devermut: El projecte impulsat per Sara Giménez i Marta Cillán, va començar a donar visibilitat a l'col·lectiu LGTBI +. Amb el temps i després de guanyar més de mig milió de seguidors a les xarxes socials, s'han convertit també en activistes en favor del dret de les dones. Un dels seus projectes més destacats ha estat l'elaboració d'una macro enquesta, "#Quesesepa", el major estudi fet a Espanya per donar visibilitat a la violència sexual. Es van recollir més d'1 milió de respostes que van permetre aflorar multitud de casos que abasten des del Micromasclisme fins a la violència més extrema. Recentment, la parella ha obert a Barcelona el 'Olimpia Woman House', un espai dissenyat per connectar a dones en què créixer personal i professionalment.





















Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) : Es tracta d'un servei de l'Ajuntament de Barcelona que ofereix atenció ambulatòria específica a persones víctimes de situacions de violència masclista (dones, nens i adolescents, i persones LGTBI o persones del seu entorn proper directament afectades per aquesta violència). També ofereix assessorament a el personal professional ia les persones de l'entorn de les víctimes.





















Refem: Aquesta Associació de Lleida s i va constituir a l'abril de 2017, després de el tancament de l'únic centre d'acollida d'urgència de la ciutat, amb la finalitat de donar resposta a la necessitat de l'atenció i acollida de dones amb o sense nens víctimes de violència de gènere que es trobin en situació d'urgència. L'associació ofereix un servei d'urgència 24 hores els 365 dies de l'any.





Oficina d'Atenció a la Víctima de delicte de Terres de l'Ebre: Dirigida per Immaculada Reverter, l'oficina està formada per professionals de la psicologia, el dret, l'educació i el treball social, a més de personal administratiu. Depenent de al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, desenvolupa un servei integral i gratuït d'atenció, suport i orientació a les víctimes i perjudicades per un delicte o una falta. Actua com a punt de coordinació de les ordres de protecció de les víctimes de violència masclista que adopten els tribunals.





Adama Boiro: El treball de la mediadora sociocultural senegalesa Adama Boiro sempre ha tingut en compte la perspectiva comunitària i s'ha centrat de forma prioritària a la província de Girona, a la qual va arribar a causa d'un matrimoni forçat. El 2007 va crear l'associació Jokkere Endam, amb l'objectiu de fomentar la igualtat de gènere i combatre les diferents formes de discriminació que pateix la dona migrada. Adama Boiro també ha treballat en la lluita contra la prevenció de l'racisme a Girona i Salt, i treballa com a mediadora a Lloret de Mar.