Augmenta un 15% el reciclatge de Medicaments a Catalunya

Amb el lema "Un pas a el front pel medi ambient", SIGRE ha presentat una la nova campanya de sensibilització social per aconseguir un planeta saludable, mitjançant el senzill gest de dur a el Punt SIGRE de la farmàcia dels envasos buit so amb restes de medicaments per part dels ciutadans.

























La campanya demana als catalans que segueixin col·laborant en la correcta gestió dels residus de medicaments domèstics, a través dels 3.205 Punts SIGRE ubicats a totes les farmàcies. I agraeix l'esforç i compromís que tenen amb el reciclatge, sobretot en el context de crisi sanitària en el qual ens trobem actualment, i és especialment important l'acció de tots per tenir cura del medi ambient.

























Gràcies als ciutadans el reciclatge de medicaments a Catalunya segueix experimentant un creixement sostingut, que en els últims cinc anys s'ha incrementat un 15,54%. Aquestes dades han estat possibles a el compromís continu de tot el sector: laboratoris farmacèutics, la distribució i les farmàcies i als el suport de les autoritats mediambientals i sanitàries.





L'estudi més recent de SIGRE mostra que el 95% dels ciutadans estan conscienciats de el dany mediambiental que suposa llençar aquests residus a les escombraries o pel desguàs.









Des SIGRE es posa especial focus en la responsabilitat de tota la societat per tenir cura de l'entorn: "la tasca de SIGRE és possible gràcies a la col·laboració ciutadana i als l'esforç conjunt de laboratoris, distribució i farmàcies. Tota la societat ha de donar aquest necessari pas a el front i unir els seus esforços en la protecció de la salut i la naturalesa ", tal com comenta Joan Carles Mampaso, director general de SIGRE.













La campanya de sensibilització, vol recordar als ciutadans que cal portar els envasos buits o amb restes de medicaments a punt SIGRE, especialment:









A l'acabar un medicament - L'envàs buit (blíster, flascó, tub, inhalador, etc.) juntament amb la seva caixa de cartró A l'acabar un tractament - L'envàs amb la resta de medicació que hagi pogut sobrar, sempre dins de la seva caixa A l'revisar la farmaciola domèstica - És important que facis una revisió de la farmaciola dues vegades a l'any per detectar els medicaments caducats i els que ja no es necessiten La farmaciola de casa no ha de ser un magatzem ple de restes de medicaments de tractaments finalitzats o abandonats, evitant així una automedicació inadequada.









El sector farmacèutic a través d'aquesta campanya també vol incidir en la importància d'un ús adequat dels antibiòtics. Segons dades de l'últim sondeig d'opinió dut a terme per SIGRE, el 43% dels pacients, si a l'acabar un tractament amb antibiòtics sobra medicació, guarda les restes a la farmaciola de casa, amb el consegüent risc derivat d'una automedicació inadequada.





RECICLAR MEDICAMENTS CONTRIBUEIX A ACONSEGUIR ELS ODS DE NACIONS UNIDES





En el context actual que estem vivint, els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides són, ara més que mai, el camí que hem de seguir per arribar a un món més pròsper i sostenible.





En aquest sentit, SIGRE contribueix a l'acompliment d'aquells ODS més lligats a la salut pública i a l'entorn i té, a més, una activa participació en la creació d'un futur circular, oferint solucions sostenibles i eficients en tres grans àmbits: La prevenció en origen, a través del compromís dels laboratoris farmacèutics per minimitzar l'impacte ambiental dels envasos de medicaments que posen al mercat i que cada vegada siguin més ecològics i sostenibles; la gestió responsable dels residus, mitjançant un singular sistema de logística inversa que permet reduir emissions de CO2 i evitar accidents, sostraccions, tràfic il·lícit i falsificacions; i finalment, la sensibilització ambiental, amb campanyes com "Un pas a el front pel medi ambient", que consciencien la societat al voltant dels beneficis de tancar adequadament el cicle de vida dels medicaments i els seus envasos a través del Punt SIGRE .









SIGRE Medicament i Medi Ambient és una entitat sense ànim de lucre creada per iniciativa de la indústria farmacèutica, amb la col·laboració de la distribució i les farmàcies, per garantir la correcta gestió mediambiental dels envasos buits o amb restes de medicaments d'origen domèstic.





SIGRE persegueix un objectiu mediambiental i un altre objectiu sanitari. Busca reduir els perjudicis mediambientals que els envasos i restes de medicaments poden ocasionar, mitjançant la prevenció dels residus en origen i el correcte tractament mediambiental dels residus generats a la fi de el cicle de vida de l'medicament.





I a més vol afavorir la no acumulació de medicaments a les llars i sensibilitzant el ciutadà sobre els riscos sanitaris derivats de l'ús inadequat dels mateixos.