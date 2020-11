El creador de la vacuna de Pfizer creu que podríem tenir una vida normal a mitjans de l'any que ve

Ugur Sahin, l'investigador que ha creat la vacuna contra la coronavirus de Pfizer, ha explicat en una entrevista a Sky News que s'espera que la població pugui "tornar a la vida normal a mitjans de l'any que".









Tot i així, ha anunciat que primer passarem per un "hivern difícil", ja que "la situació no canviarà de manera dràstica" encara que es pugui subministrar la vacuna a finals d'aquest any.





Sobre la immunitat que la vacuna confereix, ha explicat que podria ser de al menys un any, i també ha tractat de mostrar com funciona el fàrmac: "la vacuna impedeix que la covid-19 obtingui accés a les nostres cèl·lules", i, en cas que aconsegueixi entrar, "les cèl·lules T l'ataquen i eliminen".





Dilluns passat, Pfizer i Biontech van anunciar que la seva vacuna contra la Covid-19 és eficaç en més de el 90 per cent, després del "èxit" de la primera anàlisi intermedi del seu assaig de fase 3. Així, la seva candidata a vacuna basada en ARNm, BNT162b2 contra la SARS-COV-2 ha demostrat la seva eficàcia contra el coronavirus en participants sense evidència prèvia d'infecció, segons la primera anàlisi d'eficàcia provisional realitzat el 8 de novembre.





Les proves han estat realitzades a un total de 43.538 participants i l'anàlisi ha avaluat 94 casos confirmats de Covid-19 en participants de l'assaig.





Després d'aquests resultats, el president i director executiu de Pfizer, Albert Bourla, ha destacat que avui és "un gran dia per a la ciència i la humanitat". "Els primers resultats del nostre assaig de la vacuna Fase 3 Covid-19 proporciona l'evidència inicial de la capacitat per prevenir Covid-19", va dir.





A més, va celebrar haver assolit aquest "fita" en el seu programa de desenvolupament de vacunes en un moment en què el món "més ho necessita", amb taxes d'infecció que "estableixen nous rècords, hospitals que s'acosten a la seva capacitat excessiva i economies que lluiten per reobrir".





"Amb les notícies d'avui, estem un pas significatiu més a prop de brindar a les persones de tot el món un avanç molt necessari per ajudar a posar fi a aquesta crisi de salut mundial. Esperem poder compartir dades addicionals d'eficàcia i seguretat generats per milers de participants en les pròximes setmanes ", va explicar el president de Pfizer.