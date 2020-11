Les divisions blindades de la Unió Europea

Diu una anècdota, mai prou confirmada, que en els moments més durs de la Segona Guerra Mundial quan Stalin estava dictant les seves ordres de batalla als seus subalterns, se li va dir que potser convindria consultar amb el Papa. El dictador soviètic va contestar: "i, quantes divisions blindades té el Papa?"













El raciocini de la pregunta s'ha usat en la teoria i pràctica de les relacions internacionals consistentment per illustrar una visió de l'escola realista, de connivència amb clàssiques interpretacions com les de Tucídides i von Clausewitz. La reflexió russa freqüentment s'ha adduït per interpretar el nivell real de la influència de la Unió Europea en l'escena internacional des de mitjans del passat segle.

Mai ha estat fàcil explicar el naixement i supervivència de l'invent de Monnet i Schuman mitjançant una variant del realisme. Un dels clixés sobre l'ànima de l'EU és com un exemple de posseir un "poder tou", segons els arguments fundacionals de Joseph Nye.

Concorda amb el naixement d'una entitat de la que els inicials dirigents eren majoritàriament democristians, que basaven la seva lògica en la reconciliació i que van propulsar un nou ens basat en una insòlita "declaració d'interdependència". Mentre el gruix de la història de les relacions internacionals traspuava el fenomen de la guerra, la UE tossudament justificava la seva existència sobre l'estratègia de la pau.

Ciutadans aliens a Europa intentaven contestar la pregunta sobre el motiu de la fundació de l'EU amb respostes peregrines com la competència amb els Estats Units, la millora de l'economia europea, i el reforç del capitalisme. Rarament s'alludia a l'objectiu de convertir la guerra en "impensable, i materialment impossible".

Des de llavors no ha estat fàcil entendre la UE, perquè per fer-ho, "un ha de ser francès o molt intelligent" com una vegada va dir Madeleine Albright. Encertadament va descriure la UE com una cosa summament complexa, sobretot si s'insisteix en veure-la amb les lents del "poder dur".

El curiós és que la seva supervivència resulta un enigma des de més de 70 anys, en una ja llarga existència sembrada al costat de experiències tan impactants com la Guerra del Vietnam, el final de la Guerra Freda, la desaparició de la Unió Soviètica, i ara el qüestionament dels fonaments dels Estats Units.

Tot i fites tan impressionants com l'adopció de l'euro, la millora notòria del nivell de vida dels europeus, la seva comparativament superior longevitat, la sensació agradable de poder viatjar i residir en tot el territori de la UE, se sent interiorment certa incomoditat i es dubta de la seva supervivència.

L'explosió produïda pel Brexit, tot just suavitzats els efectes de la crisi econòmica del 2008, mentre reneixen alguns dels mals del passat (nacionalisme, autoritarisme, racisme), i el territori comunitari es veu assetjat per la immigració descontrolada, no ha ajudat a suavitzar els temors. Dins i fora són insistents les prediccions de la seva desaparició. I els especialistes es pregunten per què, mentre nombroses veus es mostren en desacord amb aquestes prediccions pessimistes.

A aquest sector pertany Anu Bradford, professora de dret de la Universitat de Columbia de Nova York, autora d'un llibre que ha estat qualificat com el més impactant de la dècada. El seu títol és L'efecte Brussel·les (Oxford University), reproduït insistentment com un terme que està destinat a entronitzar en el vocabulari permanent de la UE. La tesi central és que la UE, malgrat la seva manca de "poder dur", ha aconseguit no només la seva supervivència, sinó una posició de preeminència en el teatre mundial.

Però aquesta naturalesa d'agent global no prové dels mètodes tradicionals d'imposició dels seus interessos, sinó simplement mitjançant l'arma d'una cosa tan senzilla com el dret, desenvolupat en el disseny d'un entramat de normes en l'escenari intern de la indústria, els negocis, el medi ambient, l'agricultura, i la protecció davant el canvi climàtic. Però aquestes normes no són imposades sobre els territoris externs, a la manera imperialista, sinó que, insòlitament, són auto-adoptades pels propis negocis externs, voluntàriament.

Com s'aconsegueix això, sense la imposició del poder de la UE? La resposta de Bradford és molt senzilla: els actors externs, als Estats Units, Amèrica Llatina, Àsia, sospesen entre el cost d'afegir els estàndards de les regulacions de l'UE o perdre tal mercat tan substanciós. Dubten davant veure obligats a adoptar les normes comunitàries o fins i tot ser les seves mercaderies rebutjades, un cop iniciat el procés d'ingrés al gegantí mercat únic de la UE.

Sàviament opten per fer la inversió necessària i collocar l’sticker blau amb les dotze estrelles daurades de l'EU com a garantia, regal de cortesia de la "papisa" Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea. La UE no obliga a ningú: és l'elecció dels interessos econòmics exteriors.