Detenen una jove espanyola de 24 anys que volia unir-se a Estat Islàmic

L'espanyola de 24 anys detinguda per la Policia per voler viatjar a Síria per unir-se a l'Estat Islàmic (DAESH) vivia a Cullera (València) amb els seus pares i es va radicalitzar després de convertir a l'Islam a la primavera de 2017, el mateix any en què va prendre una "via de no retorn" en la seva radicalització arran de l'atemptat gihadista del 17-a a Barcelona, segons han informat fonts de la lluita antiterrorista.









La jove era coneguda a Cullera pel canvi en la seva forma de vestir amb predomini del color negre i amb la nicab que cobria per complet la cara. Va arribar a viatjar al gener a Turquia i va lliurar a través d'un mediador 4.600 euros per finançar la jihad, que ella va abraçar arran de l'atemptat a la Rambla de Barcelona i Cambrils, uns fets ara jutjats a l'Audiència Nacional, el mateix òrgan judicial que aquest divendres ha dictat el seu ingrés a la presó.





En la investigació liderada per la Comissaria General d'Informació s'ha pres testimoni en qualitat de testimoni a diverses amigues d'aquesta jove, encara que cap va ser permeable als missatges i els manuals sobre elaboració d'explosius o l'ús d'armes que prèviament obtenia per internet. Pertanyia, segons les citades fonts, a una família estructurada: la seva mare és funcionés de l'administració de Justícia.





El seu és el primer cas d'una dona arrestada a Espanya per aquest motiu des de 2017. Els investigadors, al principi sorpresos per la seva radicalitat extrema, han acreditat que portava més d'un any en contacte amb terroristes. Està acusada de delictes d'integració en organització terrorista, finançament, desplaçament a zona de conflicte i apologia de el terrorisme, segons ha informat la policia. En el seu arrest va col·laborar el CNI i l'Agència EUROPOL.





També s'ha acreditat que recolzava atemptats terroristes com la recent decapitació a França d'un professor per mostrar caricatures de Mahoma als seus alumnes. Segons les citades fonts va ser això el que va acabar d'impulsar-la per casar-se amb un 'soldat' del DAESH a la zona d'Idlib, un viatge avortat però que ja tenia planificat per a finals d'aquest mes de novembre.





Per a tal fi, el passat mes de setembre la investigada va deixar el seu treball dedicant-se de forma exclusiva a la recopilació de diners, que obtenia a través de la comissió d'il·lícits penals, per sufragar el viatge a zona de conflicte.





Volia fer-se amb documentació falsa amb la qual poder ocultar la seva nacionalitat espanyola i arribar a la zona fronterera de Turquia amb Síria. Allà un passador l'ajudaria a creuar la frontera i complir amb el seu desig de "ser màrtir". Segons ha recordat la Policia Nacional, des del 2014 han detingut vuit dones jihadistes amb la intenció de viatjar a "zona de conflicte", sent l'última al febrer de 2017.