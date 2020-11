Desarticulen una organització contrabandista d'armes i explosius que va blanquejar més de 10 milions d'euros

En una operació conjunta de l'Agència Tributària amb la Policia Nacional, el Cos de Mossos d'Esquadra i l'Europol, han estat detingudes set persones per la seva presumpta participació en els delictes de blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i contraban de material de defensa .













Els arrestats pertanyien a una organització criminal de caràcter transnacional, composta per ucraïnesos, letons i espanyols, que operaven des de Catalunya i la Comunitat Valenciana.





La investigació ha estat coordinada per la Fiscalia Especial Contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada sota la supervisió del jutjat central d'instrucció número dos de l'Audiència Nacional.





La investigació, que es va iniciar l'any 2018, ha requerit la creació d'un grup de treball multidisciplinari que incloïa experts en el camp econòmic, armamentístic, tecnològic, mercantil i de transport marítim internacional; fet que posa de manifest l'enorme complexitat i dificultat que ha comportat la desarticulació de l'organització.





Guerra interna entre els capitostos

Una guerra interna dins de l'organització investigada va les mesures de seguretat que guardaven els líders per ocultar la seva activitat de contraban d'armes i de blanqueig de capitals, activitat que dirigien des d'Espanya, concretament des de les localitats de Gavà (Barcelona) i de Calp ( Alacant).





Aquesta disputa entre els líders, plena de extorsions i amenaces mútues, buscava obtenir el control de les rutes marítimes utilitzades en els enviaments d'armes procedents d'Ucraïna a diferents destinacions, principalment països de nord d'Àfrica i Orient Mitjà -especialment a zones en conflicte- , sotmeses a embargaments internacionals.





Aquestes disputes van provocar una escissió de l'estructura criminal en dues faccions que, per separat, continuarien amb les activitats delictives que desenvolupaven.





L'estudi detallat de la capacitat econòmica que l'organització disposava en el territori nacional, unida a una àrdua tasca de camp per part dels investigadors, ha permès identificar els membres de la xarxa que operaven des d'Espanya i que col·laboraven en la compra venda de armament rus que viatjava dins de vaixells de càrrega noliejats des d'Espanya costat d'un altre armament, aquest sí d'origen lícit, camuflant així la procedència del carregament il·legal.

La capacitat operativa de caràcter internacional era una de les particularitats més destacables d'aquesta organització. Els investigadors destaquen la facilitat que tenien per realitzar aquest tipus d'operatives complexes. Com a exemples s'assenyala l'ocasió en què l'organització va planificar la fugida del capità d'un dels vaixells de càrrega, detingut per les autoritats gregues per contraban d'armes, o com feien gala de la seva alta capacitat per al transport internacional d'armes pesades a través del Mediterrani, incloent carros de combat.





Haurien blanquejat més de deu milions d'euros

Fruit d'aquesta activitat delictiva, l'organització generava quantiosos beneficis que eren introduïts en el sector econòmic nacional. Per dotar-los d'aparença legal -blanqueig de capital, l'organització havia establert un modus operandi que partia de paradisos fiscals -lloc on domiciliaven els vaixells de càrrega identificats en la investigació-.





Així s'asseguraven de rebre els diners originari del tràfic d'armes a països amb un control bancari menys rigorós, per posteriorment transferir-lo a comptes corrents de societats europees, principalment Suïssa i el Regne Unit. Un cop allà, les mercantils que controlaven els comptes corrents, transferien a Espanya tot el capital blanquejat, simulant una activitat comercial lícita i real que permetia als investigats operar mitjançant inversions patrimonials i mantenir un elevat nivell de vida.





L'operatiu policial dut a terme el passat dimarts s'ha desenvolupat a les províncies de València, Alacant i Barcelona, executant set entrades i registres domiciliaris, intervenint important documentació d'índole econòmica, equips informàtics i diners en efectiu.





S'ha posat a disposició de la titular de Jutjat Central número dos de l'Audiència Nacional a tres dels detinguts, líders de l'organització, per als quals s'ha decretat el seu ingrés a la presó.





El jutge també ha ordenat mesures cautelars d'embargament sobre 18 propietats immobiliàries i el bloqueig bancari de més de 50 productes financers, de tal manera que el valor en conjunt del patrimoni objecte d'intervenció podria superar àmpliament els deu milions d'euros.