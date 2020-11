Calvo creu que el PP és "irresponsable" i li recorda que també va pactar amb Bildu i Vox

La vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo, ha defensat aquest dissabte la negociació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) amb tots els partits, entre ells Bildu i ERC, i ha retret a el Partit Popular el seu "posició d'irresponsabilitat" recordant que ells també "han arribat a acords" amb la formació d'Arnaldo Otegi i amb Vox.













Així s'ha pronunciat la també secretària d'Igualtat del PSOE en unes declaracions distribuïdes pel PSOE en què posa en valor a les formacions que "han respost a la crida de coordinació i unitat que necessita Espanya" amb la negociació d'aquests comptes

públiques per 2021.





Això sí, Calvo ha carregat contra la formació de Pablo Casado per "no voler" que hi hagi uns nous pressupostos i els ha retret el debat al voltant de el suport de Bildu a aquests comptes.





Segons la vicepresidenta primera, tots els arguments que circulen al voltant d'aquest debat són "trilers" perquè "res tenen a veure amb la realitat de la política ni de el futur".





La vicepresidenta primera ha reivindicat aquests pressupostos generals de l'Estat, que han passat el primer examen al Congrés, com uns comptes en un moment en què Espanya "necessita estabilitat, governança i resposta als molts problemes que la crisi de la pandèmia ha portat ".





El president de Govern, Pedro Sánchez, va celebrar aquest divendres des de Navarra que els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) superessin el seu primer tràmit parlamentari a la cambra baixa derrotant les esmenes de totalitat que demanaven la seva retirada: "Entre avançar o quedar-nos com estem, el Congrés decideix avançar i Espanya diu adéu al passat ".