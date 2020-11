Una tomba de fa 31.000 anys mostra l'enterrament de bessons més antic de la història

Un estudi recent de la Universitat de Viena va trobar que una tomba de fa 31.000 anys és la mostra més antiga d'enterrament de bessons de la història. Els bessons van viure durant el període del Paleolític superior o l'Edat de Pedra.







Fotografia: Museu d'Història Natural de Viena









La tomba va ser descoberta el 2005 a la regió arqueològica de Krem-Wachtberg, a la riba del riu Danubi a la ciutat de Krems (Àustria). En aquell moment van informar que les restes estaven coberts d'ocre i que havia 53 peces fetes amb ivori de mamut, que podien ser d'un collaret.

A més, també estava enterrat el omòplat del mamut, que va protegir els cossos durant més de 30.000 anys.





Fins ara no s'havia conegut massa sobre la troballa, però els autors de l'article, que es va publicar en Communications Biology, van trobar que havia estat el primer estudi en utilitzar ADN antic per demostrar que havia bessons en un registre arqueològic. A més, els bessons eren idèntics.





"El fet que es pogués extreure ADN antic suficient i d'alta qualitat de les restes esquelètiques del fràgil nen per a una anàlisi del genoma va superar totes les nostres expectatives i es pot comparar amb un bitllet de loteria", va dir la investigadora líder de l'estudi Maria Teschler -Nicola, biòloga del Museu d'Història Natural de Viena.





Els investigadors van descobrir també que un dels bessons havia mort poc després de néixer, i l'altre va viure tan sols unes set setmanes. A prop de la tomba van trobar una altra tomba amb un tercer nadó, que era el cosí dels bessons.





El fet que morissin en moments diferents dóna la primera evidència que confirma la pràctica de reobrir una tomba per enterrar algú de la família, una cosa que de moment no s'havia trobat en cap restes arqueològiques.





La manera en què estan enterrats tant els bessons com el seu cosí mostra que aquests tres nens eren molt importants per les seves famílies. "Els nadons eren òbviament de particular importància per al grup i molt respectats i estimats (...) Els extraordinaris enterraments semblen implicar que la mort dels nadons va ser una gran pèrdua per a la comunitat i la seva supervivència", va dir Teschler-Nicola.