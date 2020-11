El tifó 'Vamco' ja deixa 53 morts a les Filipines

Els morts que han causat el pas del tifó 'Vamco' han augmentat aquest dissabte fins a almenys 53 a les Filipines, als quals s'hi sumen una vintena de desapareguts arran de les grans inundacions que ha ocasionat la tempesta.





Segons la Policia Nacional de Filipines, la regió de Cagayan, situada al vèrtex nord de l'arxipèlag, ha estat la zona més afectada pel tifó, que també ha deixat 43 ferits.





El tifó va tocar terra aquest dijous i ha abandonat el país aquest divendres després d'ocasionar un seguit de destruccions que han afectat a milions de persones.





Només a l'illa de Luzon, un milió de persones s'han quedat sense llum i a Manila, 400.000 ciutadans van abandonar les seves cases. A la ciutat de Marikina, a Luzon, l'alcalde, Marcelino Teodoro, ha assegurat que més de la meitat dels habitatges es van submergir com a mínim parcialment i que els forts corrents van impedir fer les tasques de rescat amb pots manuals.





El governador de Cagayan, Manuel Mamba, ha assenyalat que és la "pitjor inundació de la història" i ha demanat ajuda en una crida que s'ha viralitzat a les xarxes socials, perquè #CagayanNeedsHelp (Cagayan necessita ajuda) s'ha convertit en 'trending topic' a la xarxa social Twitter.





TRES TIFONS EN TRES SETMANES

'Vamco', conegut localment com 'Ulisses', és el tercer tifó en menys de tres setmanes i el vint-i-unè que toca l'arxipèlag aquest any. A més, ha arribat només una setmana després que el país rebés el 'Goni', la tempesta més gran que ha tocat l'illa en aquest 2020.





La responsable d'Acció contra la Fam (ACH) per a Filipines, Benedetta Lettera, ha assenyalat que en el pas de 'Goni' es va destruir el mitjà de vida d'aproximadament dos milions de persones a l'illa.





A més, s'espera que quatre tempestes tropicals més toquin terra a l'arxipèlag abans que acabi l'any, cosa que podria incrementar la gravetat de la crisi humanitària a les Filipines.





Aquesta crisi, a més, és multidimensional per raons com la pandèmia, atès que les autoritats sanitàries han alertat que és possible un augment de casos als llocs on s'han portat als desplaçats pels tifons, segons el diari local 'Inquirer'.