Biden es converteix en el primer demòcrata a guanyar a Geòrgia en 28 anys

El candidat demòcrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ha aconseguit aquest divendres la victòria a Geòrgia, on hi havia en joc 16 vots electorals, i s'ha convertit així en el primer demòcrata a que guanya a aquest estat en els últims 28 anys.





















Tot i que l'actual president, Donald Trump, ha aconseguit guanyar a l'estat de Carolina del Nord --que suposa 15 vots electorals--, Biden ha aconseguit els 306 vots davant dels 232 de Trump, que hauria perdut així les eleccions, segons les projeccions de la CNN.





Si bé Biden encara no ha estat declarat oficialment president electe --funció que correspon a l'Administració General de Serveis per a l'efectiu traspàs de poder--, ara com ara és matemàticament impossible que Trump guanyi els comicis.





El dissabte la CNN ja donava la victòria a Biden, que superava els 270 vots electorals després de guanyar als estats d'Arizona i Pennsilvània. El demòcrata hauria obtingut un 50,8 per cent dels vots, mentre que Trump compta amb un 47,4 per cent dels suports.