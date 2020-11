El jutge decreta presó per a un home que va robar amb força en una botiga de Sant Just Desvern

El jutge ha decretat presó per a un home detingut pels Mossos d'Esquadra com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força en un establiment comercial de Sant Just Desvern (Barcelona).





















La investigació va començar el 6 de novembre quan la policia catalana va ser alertada d'un robatori en un centre de jardineria del municipi, han informat els Mossos aquest dissabte en un comunicat.

El lladre havia trencat una finestra de la zona de recepció amb l'objectiu de portar-se el diners de la caixa registradora, que va llançar dues vegades a terra per obrir-la.





Després d'observar les imatges de les càmeres de seguretat de la botiga, els agents van aconseguir identificar el presumpte autor, que va ser detingut l'11 de novembre al seu domicili.





L'home, de 23 anys i veí de Sant Just Desvern, té 49 antecedents policials de la mateixa tipologia delictiva.