La majoria de persones amb diabetis tipus 2 no és conscient del gran risc cardiovascular que suposa la malaltia

La II Enquesta Creences i Actituds sobre la Diabetis, realitzada per l'Aliança Boehringer Ingelheim i Lilly en Diabetis, posa en relleu que la majoria de les persones amb diabetis tipus 2 tenen desconeixement i falta de conscienciació sobre l'alt risc cardiovascular associat a aquesta malaltia.













Les persones amb diabetis tipus 2 tenen entre 2 i 4 vegades més possibilitats de patir una malaltia cardiovascular que les persones sense diabetis. Entre el 50% i el 80% de les morts de persones amb diabetis tipus 2 a tot el món es deuen a malalties cardiovasculars, principalment cardiopatia i accident cerebrovascular.





La preocupació entre els pacients amb diabetis tipus 2 per desenvolupar un esdeveniment cardiovascular augmenta en un 10% respecte a l'any 2016, però gairebé el 86% d'ells no associa la seva malaltia amb problemes cardiovasculars.





Aquesta és una de les principals conclusions extretes de la segona onada de l'Enquesta Creences i Actituds sobre la Diabetis, realitzada per l'Aliança Boehringer Ingelheim i Lilly en Diabetis i difosa amb motiu del dia mundial d'aquesta malaltia, que se celebra aquest dissabte, 14 de novembre.





A més, s'ha llançat la campanya 'Diabetis pel teu cor', que té com a objectiu conscienciar la població, i en especial a les persones amb diabetis tipus 2, sobre els problemes cardiovasculars associats a aquesta patologia.





MÉS POSSIBILITATS

Per al president de Societat Espanyola de Cardiologia, Àngel Cequier, "el fet de ser una malaltia asimptomàtica però progressiva durant molts anys, sense un impacte físic sobretot en les fases inicials, fa que el pacient no sigui plenament conscient de la malaltia i els seus conseqüències ".





"Les complicacions cardiovasculars, que apareixen en fases més avançades de la malaltia, són la principal causa de mort en aquests pacients i, en aquest sentit, els professionals tenim una gran responsabilitat per transmetre'ls la gravetat de la malaltia i com aquesta va impactant en la seva sistema cardiovascular al llarg dels anys ", afegeix.





Els experts ressalten que en el context actual per la pandèmia de coronavirus pren especial rellevància que els pacients amb diabetis tipus 2 respectin les pautes recomanades pels seus metges i prenguin consciència de la seva malaltia i de les possibles complicacions que poden desenvolupar si no realitzen un control adequat de la mateixa.





coronavirus

Les persones amb malalties cròniques, com la diabetis, són considerades col·lectiu de risc a l'ésser més vulnerables en cas de contagi per coronavirus, ja que les complicacions derivades de la infecció poden ser més greus que a la resta de la població.





"Quan les persones amb diabetis desenvolupen una infecció viral pot ser més difícil de tractar a causa de les fluctuacions en els nivells de glucosa a la sang. El mal control i la presència de complicacions de la diabetis, com són les cardiovasculars, augmenten la gravetat de la infecció ", apunta el president de la Societat Espanyola de Diabetis, Antonio Pérez.





Per aquest motiu, i tot i que el risc de contagi per coronavirus no és més gran en les persones amb diabetis, Antonio Pérez recomana a tots els pacients "no abandonar les pautes recomanades pel seu metge, mantenir un estil de vida saludable, practicar exercici sempre que la situació ho permeti i continuar realitzant les visites de seguiment amb el seu metge i infermera, ja sigui de manera telemàtica o presencial, quan es requereixi".