Alerta a Països Baixos per les "caceres de pedòfils"

La policia de Països Baixos va demanar acabar amb la "cacera de pedòfils" al país després que un professor retirat de 73 anys morís després d'una pallissa d'un grup d'adolescents, segons informa la BBC. El cap de policia Oscar Dros va dir que hi ha risc que es produeixin més morts i va demanar a la gent que deixi la justícia en mans de les autoritats.













L'home de 73 anys va ser atret en un xat gai per un esquer per tenir contacte sexual amb un menor. Les autoritats van dir que era conscient que el noi era menor, però que no hi havia evidències que hagués tingut contactes sexuals anteriors amb altres menors.





L'atac a la ciutat d'Arnhem és l'últim d'una sèrie de 250 incidents dels anomenats "caçadors de pedòfils" als Països Baixos.





ELS FETS





Els informes diuen que al grup d'adolescents se'ls va ocórrer la idea de caçar a un pedòfil després de llegir històries similars en altres parts dels Països Baixos. El exprofessor va arribar al lloc acordat per a la cita el 28 d'octubre i el van seguir quan tornava a casa. Va rebre una pallissa d'un grup de nois i va morir més tard a l'hospital.





L'alcalde, Ahmed Marcouch, el va qualificar com un "crim horrible" que ha tingut un gran impacte en la comunitat. Desenes de veïns, amics i exalumnes van participar en una cerimònia per recordar la víctima la passada setmana.





Jamil Roethof, advocat d'un noi de 15 anys implicat, va dir a la pàgina web local de notícies "De Gelderlander" que la idea de caçar pedòfils se li va ocórrer per "l'avorriment pel coronavirus". El jove no va formar part de l'atac. Roethof va dir que els adolescents només volien increpar l'home i no tenien la idea premeditada de atacar-lo. Set joves van ser arrestats, sis d'ells menors de 18 anys.









QUÈ DIU LA POLICIA?





El cap regional de policia Oscar Dros va apel·lar als ciutadans a "aturar la caça de pedòfils, les detencions i la provocació". "Deixin això en les nostres mans", ha demanat. Dres va dir al diari "Algemeen Dagblad" que des del juliol hi ha hagut uns 250 incidents relacionats amb aquests "caçadors", però que probablement hi ha molts més. La pràctica ha estat prohibida per la policia i pels fiscals.





Hi ha casos de persones a les que van treure de la carretera, que han estat assaltades, amenaçades i avergonyides públicament a internet. Han sorgit grups de Facebook per tot el país i alguns han atret milers de membres. Un d'aquests membres li va dir al canal públic de notícies ENS: "Estem fent això per protegir els nens".





Minuts després d'entrar a un xat, va dir, cinc o sis home intenten quedar amb tu sabent perfectament que ets un menor. "Això no està bé", ha assenyalat. La policia neerlandesa va dir que aquest comportament de vigilància "no té efecte perquè sovint l'evidència que aconsegueixen aquests ciutadans és paper mullat", i ha afegit que no coneix cap cas que hagi portat a una acusació d'un pedòfil.