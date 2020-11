Colau urgeix a la Generalitat a fixar un "horitzó real" de reobertura de sectors afectats

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha urgit aquest diumenge a la Generalitat a fixar un "horitzó real" de reobertura per als sectors afectats per les restriccions per frenar els contagis de Covid-19 a Catalunya.













En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha demanat aclarir en quines condicions podran aquests negocis reprendre la seva activitat si "les dades són bones" el 23 de novembre, data fixada pel Govern per començar a flexibilitzar les restriccions.





Segons ella, l'anunci de reobertura no pot limitar-se a permetre que despleguin la seva activitat a l'aire lliure: "No diguem coses que no són, perquè hi ha sectors que estan a el límit que han de gestionar la reobertura".





Ha lamentat que tota la pressió recaigui sobre els sectors econòmics quan "no s'han fet els deures" --com reforçar l'Atenció Primària o proveir-se de test d'antígens--, i ha demanat més diàleg entre les conselleries de la Generalitat.





Preguntada pel confinament municipal de cap de setmana, ha dit que "no agrada" perquè Barcelona és un municipi molt dens; però, ha felicitat la ciutadania perquè malgrat això no s'han produït aglomeracions, ha assegurat.





Sobre el Mobile World Congress (MWC), ha explicat que "s'està planificant perquè el juny es pugui fer a Barcelona", tenint en compte la possibilitat de tenir una vacuna disponible i d'aplicar estratègies com els tests ràpids en esdeveniments d'aquest tipus , ha dit.





ELECCIONS A CATALUNYA





Davant les eleccions catalanes, ha dit que el s com uns no donaran suport un Govern amb ERC, CUP i JxCat, que representen "una visió processista que no ha tingut èxit, i a part de que entre ells estan a matar".





Preguntada per si el dret a l'autodeterminació està encara en el programa dels comuns, ha dit: "Estem a favor de el dret a decidir. Però el primer és desjudicialitzar".





SEGURETAT I MOSSOS





Arran de l'inici del judici sobre els atemptats del 17A, ha explicat que l'alerta antiterrorista a Barcelona és de 4 sobre 5, i que els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional aborden aquesta qüestió en les Juntes de Seguretat, en què no s'ha donat avís sobre cap amenaça concreta.





I preguntada per la restitució al capdavant dels Mossos del major Josep Lluís Trapero, ha dit: "Em sembla molt bé i sento molt el que ha hagut de passar. Tot aquest temps que ha passat apartat no l'hi tornarà ningú".