Desarticulada a Catalunya una organització criminal que traficava marihuana a gran escala per tot Europa

Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la Comissaria d’Arenys de Mar han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de drogues a gran escala, ja que la seva producció era venuda a diversos països de la Unió Europea.













Els agents van realitzar un macrodispositiu que va tenir lloc el dia 11 de novembre on es van detenir 16 persones i es van fer 8 entrades i escorcolls a les poblacions de Blanes, Sant Cebrià de Vallalta, Vilanova del Vallès, Caldes de Montbui, Castellar del Vallès i Sallent.





En l’operatiu i van participar més de 100 efectius dels Mossos de diferents unitats d’investigació i de la Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord, així com de l’Àrea Regional de Recursos Operatius, Unitat Canina, Seguretat Ciutadana i agents de la unitat d’Investigació del Bages





La investigació, que es va iniciar l’any passat, va permetre saber que en una casa de Sant Cebrià de Vallalta s’hi podria estar realitzant actes de cultiu de marihuana, de forma paral·lela els investigadors també van saber que hi podria haver un altra casa a la zona de Tordera dedicada a la mateixa activitat il·lícita. Les indagacions policials, que va fer la Unitat d’Investigació de la comissaria d’Arenys, van posar de relleu una estructura delinqüencial perfectament organitzada que es dedicava de forma exclusiva al cultiu i comercialització de substàncies estupefaents, concretament marihuana.





Els investigadors van saber que l’organització utilitzava diverses cases en urbanitzacions de diferents poblacions del territori on hi tenien complexes installacions elèctriques i connexions fraudulentes per aconseguir plantacions a ple rendiment. També van saber que els propietaris de les explotacions s’estructuraven de forma coordinada per poder fer un seguiment exhaustiu de cada centre productor per poder recollir el fruit i procedir al seu envasat per a la posterior venda o trasllat al lloc de destí.





Els membres de l’organització, tots ells de nacionalitat albanesa, distribuïen tota la producció de la marihuana que es cultivava a Catalunya als països de la Unió Europea on el preu del quilogram pot arribar a superar els 5.000 euros. Els investigadors també van poder comprovar que amb part dels beneficis de la venda de la droga adquirien nous habitatge o naus industrials per ampliar el seu mercat de la marihuana.





Amb aquesta operació s’ha pogut actuar sobre l’organigrama en el seu conjunt i en gran part de les seves explotacions. El dia 11 de novembre es van fer 8 entrades i escorcolls en diverses propietats dels investigats, 7 cases i una nau industrial, amb el següent resultat: 12.212 plantes de marihuana en diferents estadis de creixement, 113 quilos de cabdells de marihuana empaquetada al buit i preparada dins un vehicle per comercialitzar-la al mercat illegal, dues armes de foc, 98.000 euros en efectiu i 4 vehicles. El valor total de les substàncies comissades rondaria el 1.000.000 d’euros.





Es calcula que l’organització obtenia uns 4.000.000 d’euros de benefici anuals amb la venda de la droga.





Els Mossos d’Esquadra van detenir 16 persones, totes elles de nacionalitat albanesa, i edats compreses entre els 20 i els 49 anys.





Els detinguts, la majoria sense antecedents, van passar divendres 13 de novembre a disposició judicial al jutjat d’instrucció encarregat del cas d’Arenys de Mar, 2 a presó i la resta llibertat amb càrrecs amb mesures cautelars. .