El Consell de Transparència és massa opac, segons el Tribunal de Comptes

La presidenta del Tribunal de Comptes, María José de la Fuente, donarà compte aquest dimarts al Congrés l'informe de fiscalització del Consell de Transparència i Bon Govern corresponent als exercicis 2016 i 2017, en què es retreu a l'òrgan que vetlla per la correcta aplicació de la Llei de Transparència que no publiciti adequadament alguns aspectes relatius als comptes de l'organisme, els contractes que adjudica o els complements o gratificacions rebuts per part del seu personal.





Els diferents grups parlamentaris podran analitzar aquesta situació durant la compareixença de De la Fuente davant la Comissió Mixta (Congrés-Senat) per a les Relacions amb el Tribunal de Comptes.





Segons l'opinió de tribunal, els comptes anuals retuts pel Consell de Transparència i Bon Govern "representen la imatge fidel de la situació financera i patrimonial" de la institució, el que no és obstacle perquè li faci diverses recomanacions tendents a esmenar les deficiències detectades , com l'aprovació del Reglament per al seu funcionament.





Una altra de les deficiències que assenyalava l'informe ja ha estat esmenada amb el recent nomenament de José Luis Rodríguez Álvarez com a nou president de Congrés, un lloc que ha estat vacant gairebé tres anys, des de la mort al novembre de 2017, d'Esther Arizmendi, que va estar al capdavant d'aquest organisme des de la seva creació el 2014.





MÉS DE TRES ANYS AMB VOCALS PENDENTS





Des de llavors exercia com a president en funcions el subdirector de Transparència i Bon Govern, Javier Amorós, però, segons el fiscalitzador, l'absència d'un president amb plenes funcions dificultava la presa de decisions.





El tribunal també destacava en el seu informe que la Comissió de Transparència i Bon Govern havia funcionat més de tres anys tenint vacants els llocs dels vocals corresponents a Congrés, el Senat i la Secretaria d'Estat de la Funció Pública.





Segons l'informe, el Consell ha incomplert la llei de Funció Pública al no donar publicitat a les quantitats que percep cada funcionari per complements de productivitat ni descriure adequadament les activitats fora de la jornada laboral que van realitzar dos funcionaris que van rebre gratificacions per serveis extraordinaris per un import total de 15.000 euros el 2016.





ELS COMPTES COMPLETES, NO RESUMS





El fiscalitzador fa una sèrie de suggeriments al Consell perquè millori la claredat de la seva pàgina web amb l'objectiu de facilitar que els usuaris l'entenguin, li demana que dati les seves publicacions, i destaca que no s'han publicat els contractes celebrats el 2018, que la informació relativa als de 2015 i 2016 no està completa i que no consta l'execució pressupostària corresponent a 2018.





Tampoc apareixien al web quan el tribunal la va fiscalitzar els comptes anuals complets del Consell, tan sols resums. L'òrgan que presideix María José de la Font també retreu que no es publiqui el seu període mitjà de pagament a proveïdors com estableix la llei i que el Consell no hagi remès anualment a Govern el seu inventari de béns i drets.





El tribunal també ha descobert que no s'han publicat al BOE convenis subscrits amb les Universitats Autònoma (UAM) i Carlos III (UC3M) de Madrid i que el web del Consell no recull l'evolució i el compliment d'altres dos subscrits, respectivament amb l'Administració General de l'Estat i la UNED.





LA PLANTILLA ÉS INSUFICIENT





Així mateix, l'informe posa en relleu la "insuficient plantilla de personal" amb què compta el Consell per dur a terme l'exercici eficaç de les competències assignades "i li recomana establir una programació d'activitats" eficaç i eficient ", adequada a les seves possibilitats de finançament i els seus mitjans personals i materials.





A més, el Tribunal insta el Consell a adoptar les mesures oportunes per corregir i esmenar les deficiències de control intern observades en la gestió econòmic financera, que atribueix en part del seu insuficient personal.





En l'àmbit de la tresoreria, per exemple, assenyala que cadascuna de les persones que figuren com a titulars en els dos comptes bancaris poden operar lliurement, sense necessitat de comptar amb el consentiment per part d'un altre titular, el que s'identifica com un risc en el control de la seva gestió, i que tampoc hi ha un control adequat respecte a les signatures autoritzades en els citats comptes.





A més, en l'àrea de personal, la institució no compta amb un document de gestió que contingui, al menys, la descripció dels drets i obligacions amb el personal de Consell, els requisits de formació, avaluació i forma d'accés, la composició i estructura de les retribucions salarials i la jornada laboral; ni ha implantat un sistema efectiu de control horari.





INCOMPLIMENTS AMB CONTRACTES MENORS





Pel que fa a l'àmbit contractual, l'informe ressenya que el Consell ha infringit la normativa relativa a la durada dels contractes menors en el cas el dels serveis de neteja i també la quantia màxima per a aquest tipus de contractació en el d'assistència jurídica, en la execució també ha detectat incompliments legals per falta d'una factura.





A més es van tramitar dos expedients de contractació menor amb l'objecte de realitzar informes sobre la Llei de Transparència sense justificar amb dades que el Consell no tenia mitjans per fer aquesta tasca. També s'ha incorregut en diversos incompliments en un procediment negociat sense publicitat el 2015 per a l'obertura de dos comptes bancaris.





Un altre dels punts que destaca el fiscalitzador és que la competència per ordenar els pagaments i moviments de fons és de president, però està sent exercida per la Unitat de suport, sense que consti la delegació de l'exercici d'aquesta competència.