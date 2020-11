Juristes alerten que l'actuació de Govern central contra la desinformació és inconstitucional

El document publicat al BOE pel Govern central sobre les actuacions contra la desinformació és ambigu, segons la majoria de juristes consultats per ElConfidencialDigital. Els experts avisen que l'executiu pot "monitoritzar" la informació d'Internet però no pot intervenir-la, encara que sigui mentida.





"La llibertat d'expressió és absoluta: es pot dir qualsevol cosa. La tonteria més gran i la mentida més gran", explica Ana Aba-Catoira, professora de Dret Constitucional a la Universitat de La Corunya. A més, els juristes consideren que apartar la Justícia de procediment per controlar notícies falses és un error majúscul.





"Tota mesura que passi perquè el Govern central es posi a discernir el que és veritat i el que és mentida, possiblement sigui inconstitucional", adverteix Lorenzo Cotino, professor de Dret Constitucional de la Universitat de València i coordinador de la Xarxa d'especialistes en dret de les tecnologies d'informació.





D'altra banda, ja hi ha mecanismes legals per actuar. "Si tu difames, ja està previst en la legislació; si tu incitas a l'odi, a discriminar oa exercir violència sobre el col·lectiu LGTBI, ja està previst. Els delictes d'odi ja estan previstos. No necessitem una legislació específica ", comenta Aba-Catoira.