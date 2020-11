Rivera es prepara per tornar a la política apropant-se al PP

Albert Rivera, l'ex president de Ciutadans, ha tornat al focus mediàtic per criticar l'estratègia del seu antic partit. "Un pot ser lax i tenir cintura, però ha de tenir dignitat", va explicar el dia que el Govern havia superat el primer gran obstacle dels Pressupostos, el de les esmenes a la totalitat, en part gràcies a Ciutadans. "Sincerament, veig tot el que passa i dic ai, per Déu! Sort que vaig dimitir, perquè si he d'aguantar tot això he d'anar escortat, però enfront dels meus votants". Unes hores després va intentar negar que s'estigués referint amb aquestes paraules a l'estratègia de l'actual cúpula de Ciutadans, encara que en el seu entorn creuen que va poder fer marxa enrere per un "toc" de Arrimadas, expliquen a El Independiente.













El moviment de Rivera respon a l'apropament de l'antiga cúpula de Ciutadans a Gènova. El partit de Casado vol sumar al seu electorat als votants que en el 10-N es van decantar per Rivera ia més a aquells del PSOE desencantats amb que el partit s'hagi sotmès a l'agenda d'Unides Podem i els independentistes. I Rivera els està ajudant.

"Anem cap a un projecte de convergència de l'espai de centre", expliquen fonts del PP a EL IndependIente. Els apropaments a Rivera i Villegas per part dels populars "han format part" d'aquesta estratègia. Les dues figures, asseguren, el que fan és "sumar" a aquest nou projecte de Casado. I si Rivera decideix reprendre la seva carrera política al PP, "porta gran per a això", conclouen.





"Al PP li interessa més tenir apropaments amb Rivera per debilitar Ciutadans que al revés", comenta un exmembre de Ciutadans. Casado "aconseguiria comprar a un preu molt més barat els vots de Ciutadans". No obstant això adverteixen que "Rivera és una persona molt competitiva, i no li valdria estar a l'ombra de ningú, ni tan sols de número dos de Pablo Casado".