Dos fronts amenacen l'estabilitat de Mediapro

Mediapro està veient condicionada la seva estabilitat financera. El grup de Jaume Roures està en serioses dificultats al rebre dos durs cops en dos dels mercats que tractava de conquerir: el francés i l'italià, segons informa Vozpópuli.





A Itàlia, la lliga nacional va decidir resicndir el contracte que va signar amb Mediapro per a l'explotació dels drets audiovisuals del campionat. La resposta de Roures i els seus socis ha estat reclamar als organitzadors de la lliga italiana una quantitat de 210 milions d'euros en concepte d'indemnització "pels danys causats" per la ruptura unilateral del contracte.





De la mateixa manera, demanen que es retornin els 52 milions d'euros que Mediapro li va lliurar "a compte del contracte", tal com figura en l'última memòria anual de comptes d'Imagina Media Audiovisual (la capçalera del holding de Roures), corresponent a l' exercici 2019.





La Lliga italiana va adjudicar al març de 2018 a Mediapro l'explotació dels drets audiovisuals del campionat per 1.050 milions d'euros. El contracte contemplava una extensió de tres anys, però la Lega el va trencar al cap de poques setmanes al·legant que l'empresa adjudicatària no havia presentat les garanties necessàries. Des de llavors, Mediapro i l'organisme esportiu han entrat en una batalla judicial i una negociació que, segons expliquen fonts oficials de Mediapro, segueix en marxa.





El segon front de Mediapro està a França, on l'empresa espanyola va decidir deixar de pagar la quota per l'explotació dels drets audiovisuals del campionat de futbol per forçar una renegociació del contracte i adaptar-lo a la 'nova normalitat' del Covid-19.





Pocs dies després del desafiament plantejat per Jaume Roures, aquest va oferir una roda de premsa a París anunciant que havia arribat a un acord amb la lliga francesa (LFP) per negociar la modificació del contracte dins d'un procediment conciliador per a les empreses en dificultats, en el marc de el Tribunal de Comerç de Nanterre.





Mediapro va prendre aquesta decisió per l'impacte que ha tingut la pandèmia en el món de el futbol. Per mantenir l'estabilitat financera, el grup necessitava negociar el contracte a la baixa.