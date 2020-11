Arrimadas (Cs): "Anem a veure si en el Govern mana Iglesias o la part moderada del PSOE"

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha assegurat que en els suports als pressupostos generals de l'Estat (PGE) es veurà amb quins socis compte l'Executiu: "Anem a veure si en el Govern mana Esglésies o la part moderada del PSOE".













"Si Sánchez tria a Bildu i a ERC, haurem aconseguit una cosa molt important: que tota la gent moderada vegi que no ho fa perquè no té una altra opció, sinó perquè vol. Això és un servei també a Espanya", ha afirmat en una entrevista a 'La Vanguardia' aquest diumenge.





Ha mantingut que molta gent moderada "es creia o es creu que si el Govern ha d'acudir a aquests pactes és perquè no tenen una altra opció", i ha afegit que Podem prefereix negociar amb Bildu abans que amb ells.





"CAL TRIAR"





En aquest sentit, ha assegurat que "és impossible tenir en l'equació Bildu i ERC, amb els seus radicalitats econòmiques i les seves cacicades separatistes, ja Cs, amb la seva moderació econòmica i amb les seves mesures bones per a tots els espanyols".





Per això, ha sostingut que l'Executiu haurà de quedar-se amb un o altre per tirar endavant els comptes públics, però no amb els dos: "Hi ha un moment en la vida en què cal triar ja Sánchez li ha arribat el moment de la elecció ".





A més, ha defensat l'estratègia de Cs en la negociació dels PGE, enfront de la del PP i Vox, que "han presentat una esmena a la totalitat, que és el que fan sempre quan governa un altre partit, però no han aconseguit res" .





Ha dit que Cs ha frenat una pujada de l'IVA a l'escola concertada i especial, i de l'IRPF a les rendes mitjanes, per la qual cosa ha afegit: "No podem treure a Podem de Govern, però sí que hem pogut treure propostes de Podem en els PGE ".





ELECCIONS A CATALUNYA





Sobre les eleccions a Parlament, ha dit que "Catalunya no necessita ni un segon 'Procés' ni un tercer tripartit, necessita un primer Govern constitucionalista moderat", pel que ha demanat formar una candidatura unitària perquè no es perdi cap vot.





Ha assegurat que "la situació és tan dolenta" que no hi ha obstacles perquè els grups que estan en aquest espectre es puguin posar d'acord i aturar el procés independentista, en les seves paraules.