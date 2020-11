"L'Efecte BrusselÂ·les", o com la UE pot seguir sent una superpotÃ¨ncia

Per a molts observadors, la Unió Europea està sumida en una profunda crisi. Entre creixement lent; l'agitació política que va seguir a una dècada de polítiques d'austeritat; el Brexit; i l'augment de la influència asiàtica, la UE és vista cada vegada més com una potència en declivi en l'escenari mundial.

















La professora de Dret de Columbia, Anu Bradford, sosté el contrari en el seu nou i important llibre The Brussels Effect: la UE segueix sent una superpotència influent que dóna forma al món a la seva imatge. Al promulgar regulacions que donen forma a l'entorn empresarial internacional, elevar els estàndards en tot el món i portar a una europeïtzació notable de molts aspectes importants del comerç mundial, la UE ha aconseguit donar forma a polítiques en àrees com la privacitat de dades, la salut i seguretat de consumidor, la protecció de l'entorn, antimonopoli i discurs d'odi en línia. I en contrast amb la forma en què les superpotències exerceixen la seva influència global, l'Efecte Brussel·les, una frase encunyada per primera vegada per Bradford el 2012, eximeix la UE de jugar un paper directe en la imposició d'estàndards, ja que les forces del mercat per si soles sovint són suficients quan les empreses multinacionals estenen voluntàriament la UE. regla per governar les seves operacions globals.





L'efecte Brussel·les mostra com la UE ha adquirit tal poder, per què les empreses multinacionals utilitzen els estàndards de la UE com a estàndards globals i per què és probable que el paper de la UE com a regulador mundial sobrevisqui al seu declivi econòmic gradual, estenent la influència de la UE cap al futur.





El Centre de la Unió Europea de la Universitat de Miami, el Consorci de Càtedres Jean Monnet de les Amèriques i la Xarxa Jean Monnet als Estats Units realitzaran una conferència on Ana Bradford exposarà les conclusions del seu llibre.





Per rebre accés virtual a la conferència, escriviu a m.goergmaier@miami.edu