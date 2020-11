El Govern estudia permetre sortides del municipi el cap de setmana per anar a veure espectacles

La Generalitat estudia permetre desplaçaments a un altre municipi durant el cap de setmana --com excepció al confinament municipal pel Covid-19 - per assistir a espectacles culturals a Catalunya.













Ho ha explicat la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, en una entrevista a Rac1: "És un dels temes que està inclòs en el pla de represa, també ho considerem".





"De la mateixa manera que vam ser capaços de trobar una solució al toc de queda, és probable que també la puguem trobar aquí", ha afirmat, en referència a la previsió que permetia a cinemes, sales de concerts, teatres i auditoris acabar els espectacles a les 22 hores --en lloc de a les 21-- abans del seu tancament.





Ha dit que no avançarà la data fins que no se celebri una reunió de Govern, i que molts establiments culturals "no poden obrir d'un dia per l'altre" sinó que necessiten uns dies de preparació: per exemple, els cinemes han de tenir uns dies previs per preparar i publicar les cartelleres.





DECRET I CAMPANYA





Ponsa ha explicat que el Govern treballa en un decret d'espais culturals responsables, que té previst aprovar aquest dimarts i que té l'objectiu d'assegurar que els culturals són "espais compromesos amb fer les coses ben fetes".





També iniciarà una campanya institucional per fomentar la reobertura del sector, i ha tornat a remarcar que la cultura és segura perquè "no hi ha hagut cap brot" en els espais culturals.





NO HAGUÉS TANCAT





A més, ha reconegut que ella no hagués volgut tancar la cultura, perquè creu que s'estaven prenent totes les mesures anti-Covid necessàries, i que "potser" es va precipitar a l'anunciar que la cultura podria obrir quan la rt arribés a 0, 9.





Ha remarcat que la Conselleria ha defensat que el sector cultural es mantingués obert i que quan el Govern va dedicar tancar demanar "recursos per acompanyar el tancament i un horitzó per reobrir".





No obstant això, ha defensat que el context de pandèmia va més enllà d'un sector, que està determinat per les autoritats sanitàries que són a les que se'ls demanen responsabilitats quan les dades no són bons i que "cal ser solidari i comprensiu".





SALES DE CONCERT





Sobre l'estat de les sales de concert, Ponsa ha explicat que ha hagut "una descoordinació" perquè queien dins de les competències de la Conselleria d'Interior, juntament amb l'oci nocturn.





Han separat aquestes dues modalitats i estan treballant per reobrir les sales de concerts, però ha reconegut que potser han arribat "una mica tard".





BARCELONA "ES VA PRECIPITAR"





A més, la consellera creu que l'Ajuntament de Barcelona "es va precipitar" a l'afirmar que no celebraria la cavalcada de reis pels carrers de la ciutat, i assegura que hi ha diverses solucions en les que els consistoris estan treballant.





"Em va sorprendre assabentar-me per les notícies", ha dit, i ha explicat que el Procicat aprovarà uns paràmetres generals per a la celebració de les cavalcades i que l'objectiu és que siguin una mica més obertes i presencials, encara que depèn de la situació epidemiològica.