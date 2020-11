Presos de l'1-O lamenten els seus 1.000 dies de presó i asseguren seguir ferms en les seves conviccions

Quatre dels líders independentistes condemnats per l'1-O han recordat aquest diumenge que porten mil dies a la presó, i han afirmat continuar ferms en les seves conviccions.





L'exconseller de Presidència Jordi Turull ha dit en un tuit que té "les conviccions i els compromisos més sòlids que abans d'entrar" a la presó.





En la mateixa línia, l'exconseller de Territori i Sostenibilitat Josep Rull assegura en un altre tuit que els processats per l'1-O es mantenen "tossudament alçats" i que creu que junts guanyaran la llibertat de Catalunya perquè, en les seves paraules, l'esperança és més poderosa que la por.





I l'exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies Dolors Bassa donat les gràcies per un vídeo que ha rebut "amb paraules d'ànim" en els seus mil dies de presó.





ROMEVA: "LES IDEES insubornables PERSISTEIXEN"





Per l'exconseller d'Acció Exterior de la Generalitat, també condemnat per l'1-O, la nit nombre mil ha estat igual que les anteriors: "Res ha canviat. Les idees, insubornables, persisteixen" així com totes les metes polítiques que perseguia abans de ser condemnat.





En un article d'opinió a 'El Punt Avui', Romeva s'imagina els propers mil dies de presó igual que els que ja ha passat, treballant "per convertir el republicanisme sobiranista en una alternativa encara més atractiva".





Sosté que "no hi ha camí per la república, la república és el camí" i es compromet a seguir recorrent amb convicció, exigència i responsabilitat.





BUDÓ, CALVET i PUIGDEMONT





La consellera de Presidència, Meritxell Budó, que ha qualificat els mil dies de "injustícia, de lluita i de compromís" i ha assegurat que sempre estarà amb els exconsellers presos.





El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha demanat amnistia per als presos i independència, i ha defensat que els mil dies de presó han reforçat les seves conviccions, "sense cap renúncia".





Per la seva banda, l'expresident de la Generalitat i president de JxCat, Carles Puigdemont, ha qualificat aquests dies d'injustícia: "Mil dies robats a les seves famílies, separats dels amics i de les seves activitats. Però mil dies de fermesa i compromís".