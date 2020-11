El PP de Barcelona proposa una consulta ciutadana sobre la 'superilla' de l'Eixample

El PP de Barcelona proposarà celebrar una consulta ciutadana sobre la "idoneïtat de la 'superilla'" que l'Ajuntament vol implantar al barri de l'Eixample, informa aquest diumenge el partit en un comunicat.





El regidor del PP a l'Ajuntament de Barcelona Óscar Ramírez, la diputada al Congrés Llanos de Luna i el regidor a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Marcos Sánchez





El portaveu del PP a l'Ajuntament, Óscar Ramírez, ha afirmat que "els barcelonins han d'expressar si estan d'acord amb la mesura, que pot hipotecar el futur de la mobilitat a la ciutat fins al 2030", el que defensarà davant la Comissió d'ecologia , urbanisme, infraestructures i mobilitat d'aquest dimarts.





"No crec que la proposta de celebrar una consulta sigui un repte per Colau, que sempre ha presumit de donar suport a la participació ciutadana, tot i que als veïns de Poblenou no els va permetre expressar la seva opinió en la consulta realitzada el 2017", ha ironitzat.





També ha lamentat que el concurs públic per adjudicar el projecte de la 'superilla' s'hagi fet "sense consultar a ningú, imposant un model ideològic amb un cost de 37,8 milions d'euros en plena crisi".





I s'ha preguntat si els socis de govern municipal estan d'acord amb aquest projecte: "El PSC s'ha mostrat públicament contrari a mantenir l'actual model d'urbanisme tàctic, que ara Colau pretén estendre a tota la ciutat amb l'anomenada 'Superilla Barcelona' , ¿el PSC l'avala o només fa de palmero? ".