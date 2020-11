Emma Suárez i Maribel Verdú, sobre el cinema en pandèmia: "frustració", "por" i "heroïcitat"

Les actrius Emma Suárez, Maribel Verdú, Amaia Salamanca i Bárbara Goenaga han acceptat aquest diumenge la invitació del Festival Internacional de Cinema d'Almeria (Fical) i s'han reunit al voltant d'una taula per a reflexionar sobre l'impacte d'una pandèmia que els ha portat a la "por", la "frustració", la "desinhibició" i a un "canvi de mentalitat" que, segons el parer de Verdú, torna "a tots aquells que aconsegueixen tirar endavant una pel·lícula, una obra de teatre o un festival a herois i heroïnes ".













El 'Trobada sobre cinema i TV' de Movistar + en el marc de Fical, que ha estat moderat pel periodista Luis Alegre, ha deixat també espai a un optimisme perquè "afortunadament en aquests moments, la gent està anant a el cinema i a el teatre "i" estem sent molt bons, respectant tots les mesures de seguretat, sense que ningú s'hagi contagiat en un cinema o un teatre ".









"Ara més que mai és el moment en què necessitem tots llegir llibres, escoltar música, anar a museus, veure cinema, veure teatre i que ens expliquin històries que ens treguin una mica d'aquesta situació tan terrible per alimentar el nostre esperit", ha traslladat Emma Suárez davant l'auditori que s'ha donat cita al Teatre Cervantes de la capital per gaudir d'un dels pocs festivals cinematogràfics que ha mantingut la seva activitat presencial combinada amb actes telemàtics.





Emma Suárez ha parlat de "frustració" i de la "por" que produeix el pensar que les pel·lícules "ara poden quedar enllaunades, sense veure". "Si ja rodar és molt complicat, quan estrenes mai saps el viatge d'aquesta pel·lícula, com va a acabar, però si sumes que sempre estem desitjant mostrar-la a el públic, és molt preocupant i es passa malament".





Ha al·ludit a la "frustració" amb 'Invisibles', "amb una estrena meravellós i el cinema ple" una setmana abans del primer estat d'alarma i a la "por" amb 'Una finestra a la mar', "sobre el que tot va haver de ser cancel·lat ".





"Ara s'ha estrenat en sales però quan es va projectar al Festival de Barcelona, al juny, em va commoure veure com el director, Miguel Ángel Jiménez, molt valent, molt optimista i que sempre tirava de l'equip, estava realment preocupat i apagat. Això em va commoure i em va donar alhora molt coratge ", ha dit.





"PAS DE ficar-li la llengua ARA MATEIX A ALGÚ"





Maribel Verdú ha explicat que els cinc mesos de rodatge de la sèrie 'Ana Tramel. El joc 'han transcorregut entre "mesures excepcionals de seguretat" i "han acabat sense que ningú posés malalt", però ha revelat que va demanar a la productora com a condició' sine qua non 'que es "s'eliminessin" les escenes de petons.





"Jo vaig dir que no besava a ningú en aquestes circumstàncies; pas de ficar-li ara mateix la llengua a algú, no em surt, no vull", ha afirmat, entre rialles, per a continuació afegir que "aquesta història es podia comptar sense escenes de llit, bastaven mirades de desig i tall, no és 'i la teva mamà també' ".





Després de reiterar el "molt" que la productora ha cuidat a l'equip de la sèrie, ha traslladat que "espera" que aquesta tendència "segueixi així". "Són herois i heroïnes tots els que aconsegueixen avui tirar endavant un festival, un rodatge o una obra de teatre, perquè realment són temps difícils per a tots i és per llevar-se el barret", ha apuntat.





Maribel Verdú també ha al·ludit a aquestes pel·lícules que corren el risc, o en aquest cas, ha quedat "enllaunades, aquí, sense que l'hagi vist ningú, ni ningú sàpiga de la seva existència" però que ara es pot visionar a Movistar; 'Doble més 15', "una bellesa de cinema independent de Mikel Rueda, molt personal i que estimo", ha remarcat.





El "canvi de mentalitat a l'hora d'explicar històries" provocat per la pandèmia ha estat per Amaia Salamanca "raríssim" i amb una "adaptació difícil", segons ha explicat.





"És una professió de molt contacte, on hi ha un equip molt unit, i en la qual sempre fas molta pinya, però en la pel·lícula que acabo de rodar es em feia raríssim tot. Normalment crees una naturalitat, un dia a dia que fa que arribis més content a treballar i, el primer dia, em vaig quedar gelada. Hi havia serietat, tristesa, tots amb les màscares, i em va resultar molt complicat adaptar-me a això ", ha apuntat per part seva.





"LA PANDÈMIA EM VA TREURE EL FILTRE"







Al seu costat, l'actriu Bárbara Goenaga, qui tenia previst rodar una pel·lícula a l'estiu a l'interior d'un avió tancat i "que lògicament no vam poder fer", ha confessat que aquests mesos, especialment els de el confinament total, "amb tres fills petits, sense treballar "el va portar fins a" un moment molt alliberador ".





"La pandèmia em va treure el filtre i encara continuo", ha conclòs després de detallar que la seva professió "i la creativitat" li "va ajudar a sobreviure".





Bárbara Goenaga, segons ha dit, "va aprofitar" la situació per "crear" i "fer alguna cosa que portava molt de temps esperant i que no m'atrevia a fer, però ja no tenia excusa".





"Vaig fer una sèrie de vídeos absurds amb una bogeria de persona en què ja venia treballant i això em va servir per llevar-me molts llasts, vergonyes o pensaments de què diran si em veuen fer això en xarxes. Era un moment d'horror, de tragèdia, però va ser un moment molt alliberador ", ha conclòs.