Espanya liderarà el desenvolupament d'una missió Sentinel de Copernicus

Espanya liderarà per primera vegada el desenvolupament d'una missió Sentinel de Copernicus, un programa europeu de satèl·lits per entendre millor el canvi climàtic i els reptes ambientals derivats.





En concret, es tracta de LSTM (Land Surface Temperature Monitoring), un futur satèl·lit que durà un sensor infraroig tèrmic d'alta resolució espai-temporal que oferirà observacions de la temperatura superficial terrestre.













L'anàlisi de les dades satelitals permet cartografiar, monitorar i fer pronòstics sobre els recursos naturals terrestres, el que al seu torn ajuda a comprendre quins canvis s'estan produint, on i quan. En particular, aquesta missió respondrà a la necessitat dels agricultors europeus d'augmentar la sostenibilitat de la seva producció a mesura que l'aigua escasseja cada vegada més i el medi ambient es va alterant, informa l'ESA.





El contracte per 380 milions d'euros ha estat signat aquest 13 de novembre l'ESA amb Airbus Espanya en presència de Pedro Duque, ministre de Ciència i Innovació.





L'ESA també ha signat amb Thales Alenia Space França i Itàlia els contractes per construir dues més de les noves missions satelitales Copernicus d'alta prioritat: CHIME (Copernicus Hyperspectral Imaging Mission), per donar suport a serveis nous i millorats per a la gestió sostenible de la agricultura i la biodiversitat, així com per caracteritzar les propietats de terra; i CIMR (Copernicus Imaging Microwave Radiometer), que mesurarà la temperatura superficial, la concentració de gel i la salinitat superficial dels mars.





Tot i que els contractes signats asseguren el desenvolupament d'aquestes tres noves missions seva plena execució depèn de nous acords, inclòs un acord entre l'ESA i la Comissió Europea i la decisió conjunta de la comissió, l'ESA i els Estats membres de passar de la fase B2 a la fase C / d per als prototips de les missions i l'aprovisionament de les unitats satelitals recurrents. La presa d'aquesta decisió està prevista per a la segona meitat de 2021.