Una dona és jutjada per suposadament deixar morir la seva filla, que va estar durant un mes sola a casa

Un jurat popular té previst jutjar des d'aquest dilluns dia 16 a una dona, per a la qual la Fiscalia sol·licita una pena de 21 anys de presó a l'acusar-la de, suposadament, deixar morir la seva nadó de 17 mesos, a la qual hauria abandonat sola a la casa durant més d'un mes tan sols amb un biberó i unes galetes. Se l'acusa dels delictes d'abandonament temporal de menor i d'assassinat.













Segons el fiscal, la dona es va quedar embarassada al seu país, el Marroc, i es va traslladar a Espanya a la fi de març de 2017 per ocultar per motius culturals i socials aquesta situació al pare, mentre que la mare i els germans grans, "en posició econòmica folgada ", van finançar la seva estada aquí, inicialment a la localitat malaguenya de Vélez-Màlaga.





L'acusada va donar a llum en aquest municipi el 4 de maig de 2017 i es va quedar a viure a la casa de la seva germana i el seu cunyat, que anaven i venien del Marroc. La situació es va prorrogar fins a mitjans de 2018 i en aquest temps va disposar de servei gratuït de guarderia perquè ella pogués anar a classe, el que feia "en molt comptades ocasions", assenyala l'acusació pública en el seu escrit inicial.





A més, tenia l'ajuda d'una amiga, que es quedava cuidant la nena. Quan es va traslladar a Màlaga, va llogar una casa amb els diners que li enviava la seva família i encara que se li va facilitar la documentació necessària per a continuar amb el servei de guarderia a la capital, la dona "no va realitzar les gestions", de manera que va perdre la plaça; i a més, va començar a treballar de cambrera en una discoteca.





"Atès l'horari nocturn de treball de l'acusada, quan aquesta es dirigia a la discoteca, cap a les 02.00 hores, deixava sola a la bebè, que comptava llavors amb 15 mesos i no era encara capaç de caminar sense ajuda, tan sols gatejava" , diu les conclusions provisionals del ministeri fiscal, apuntant que la deixava sobre el llit.





Suposadament, quan acabava a les 06.00 hores de treballar "no tornava al seu cas a" sinó que anava "per descansar" a la d'una amiga, al·legant que "no volia despertar a la bebè". Tornava al seu habitatge a les 14.00 hores, de manera que durant aquest temps "la seva filla romania sola a la casa desproveïda de la necessària atenció afectiva i de les cures --beguda, alimentació, higiene-- precisos", assenyala.





Des de mitjans de setembre de 2018 va passar a quedar-se "de forma habitual" a dormir a casa d'un altre amic, "de manera que l'acusada deixava sola a la nit fins a la tarda següent a la bebè, tornant llavors a l'apartament per alimentar-la fins que tornava a sortir per reprendre la seva vida social, deixant-la novament sola ", apunta aquesta acusació.





Per això, era "freqüent" que alguns veïns de l'edifici sentissin el plor "inconsolable i continu" de la nena que, suposadament, estava "sola a l'apartament i privada de la necessària assistència física i moral, en un entorn insalubre de brutícia i desordre "i que acabava callant per" esgotament ". Aquesta situació es va mantenir fins i tot després d'acabar la relació laboral amb la discoteca.





VIDA NOCTURNA

Així, sempre segons el ministeri públic, l'acusada va mantenir "una intensa vida nocturna, sortint de forma habitual per les nits" amb la seva parella sentimental - "a qui no va arribar a mostrar on hi havia la casa" - o un amic, als que deia "de manera mentidera que durant la nit la seva filla era a casa, a la cura d'una noia que s'encarregava de la seva atenció".





La Fiscalia relata que, en un moment no determinat, però al voltant del mes d'octubre de 2018, l'acusada "va abandonar definitivament l'apartament i va deixar a la seva filla al dormitori, sobre el llit, amb la porta tancada i la finestra amb la persiana baixada, en condicions de foscor, tan sols amb un biberó i unes galetes ".





Per l'acusació, la dona era "conscient que de forma ineludible s'anava a produir el resultat de mort de l'infant si com a mare i única responsable de la seva cura deixava de prestar-li l'atenció indispensable per a la seva subsistència", per això "va acceptar que anava a acabar amb la seva vida ". Va sortir del pis tancant la porta amb les claus que només ella tenia "sense tornar mai més en vida de la seva filla".





El fiscal sosté que suposadament la processada no va comunicar ni als seus amics ni a la seva parella sentimental ni a la seva família d'origen ni a cap institució el parador real del nadó ni la seva situació, "acceptant amb això que s'anava a produir la seva mort en breu temps ", al "no proporcionar a la seva filla assistència alguna "i" evitar, guardant silenci sobre les circumstàncies en què es trobava sola, que una altra persones pogués intervenir ".





Al novembre, els germans de la dona van viatjar a Màlaga perquè no podien contactar amb ella i quan es van trobar els va assegurar que la bebè estava amb una dona a Nerja (Màlaga) i que feia quatre dies que no la veia. Però, a l'insistir els familiars "els va dir que l'havia deixat sola a casa feia un mes, després del que es va donar a la fuga", assenyala l'escrit de conclusions provisionals.





Els germans van comunicar el que havia passat a la Policia Local que va anar a l'apartament on van trobar la petita morta. Segons les dades d'autòpsia i les anàlisis realitzades, la mort es va produir en un període mínim d'entre 26 i 30 dies abans d'haver-la trobat i la causa principal va ser l'abandó, que inclou quadres de malnutrició, deshidratació, inanició i falta d'atenció mèdica i higiènics.





Mentrestant, segons l'escrit provisional del ministeri públic, l'acusada va anar a l'hostal on treballava una amiga i li va dir a aquesta i a altres amics que la seva germana anava a trucar a la policia i havia de marxar al Marroc, explicant-los "la veritat sobre la seva filla , a l'igual que va fer al seu companys sentimental ", amb el qual van contactar els agents, que finalment van detenir la dona a casa d'aquest.





Un cop a dependències policials, la dona de forma espontània va dir a diversos agents en actitud plorosa: "Un dia del mes 10 la vaig deixar tancada a l'habitació amb un biberó i galetes i ja no vaig tornar més a la casa". La jove presenta personalitat immadura, destacat egocentrisme i dificultat per renunciar als seus satisfaccions, però no presenta una patologia psiquiàtriques.





Així, la Fiscalia sol·licita un any de presó pel delicte d'abandonament i 20 anys pel d'assassinat. La família de la nena, és a dir els pares i germans de l'acusada, han renunciat a reclamar per aquests fets. Està previst que el judici comenci aquest dilluns i es prolongui durant tota la setmana.