Puigdemont espera oferir un míting a Perpinyà

Aquest dilluns, el Parlamente Europeu comença a tramitar el suplicatori de Puigdemont per poder executar l'euroordre de el Tribunal Suprem perquè Puigdemont torni a Espanya, i la Comissió d'Afers Legals posarà en marxa els procediments perquè hi hagi un pronunciament sobre la OEDE per part de l'Europarlament.









Tot i haver anunciat que no es presentarà a les eleccions catalanes del pròxim 14 de febrer, Puigdemont no pretén retirar encara de la vida política. Així doncs, espera tenir un paper actiu en la campanya, i segons fonts properes, intentarà fer un míting a la frontera francesa, si pot ser a Perpinyà, on fa gairebé un any va celebrar un acte multitudinari.





Segons afirmen les fonts, Puigdemont no rebutjat presentar-se com a candidat per possibles pressions, ja que des del partit se li ha animat a presentar-se, però ha decidit no fer-ho.





Fa poc, expliquen fonts de la Raó, Puigdemont es va veure amb Quim Torra a Perpinyà per parlar sobre les futures eleccions i el futur de l'expresident en la política catalana. "Fa temps que comenta en el seu cercle més proper que encara que té una posició com a líder de l'independentisme, no pot exercir la presidència de la Generalitat mentre no se li permeti tornar a Espanya, per la qual cosa ha de donar pas a gent més jove", expliquen sobre Puigdemont.





Puigdemont sap que, encara que no es presenti a les eleccions, no perdrà pes polític, i creu que els desafiaments de l'independentisme s'han d'abordar en equip. Així i tot, no renunciarà al seu euroescó perquè d'aquesta manera segueix tenint immunitat parlamentària.





Tres anys després de marxar a Brussel·les, Puigdemont creu que "no serà lliurat a Espanya". "El reglament de Parlament europeu no estableix cap termini per resoldre l'euroordre", expliquen les fonts a la Raó, que també afirmen que, en cas que el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg (TEDH) qüestionés la condemna del Tribunal Suprem, "sí donaria el pagament de tornar".