Fiscalia demana vuit anys de presó per atacar dues dones amb un cúter el mateix dia a Barcelona

La Fiscalia de Delictes d'Odi de Barcelona ha demanat una condemna de vuit anys de presó per a un home que presumptament va atacar a dues dones amb un cúter en un mateix dia a Barcelona i va ferir a una d'elles, i el fiscal inclou l'agreujant per discriminació de gènere al considerar que l'home va actuar mogut per "el menyspreu que l'acusat sent cap a les dones, pel fet de ser-ho".













L'escrit d'acusació, detalla que el 5 de maig presumptament va intentar agredir una dona que caminava amb un cotxet de bebè, encara que no ho va aconseguir "gràcies a la ràpida intervenció d'un ciutadà que, pel que fa advertir els gestos que amb el cúter la mà l'acusat feia, el va empènyer, separant-lo de la dona ".





Més tard el mateix dia, va sorprendre una jove de 18 anys que caminava mirant el mòbil, la va cridar 'filla de puta' i presumptament la va atacar dues vegades amb el cúter, deixant-li un tall des de l'ull fins a l'orella, que va requerir cirurgia i li va deixar com a seqüeles una paràlisi a la cella dreta i asimetria en el frunziment del front, que li impedeixen moure el front dreta i aixecar la cella.





L'acusat està en presó provisional des de llavors, i el fiscal afirma que va actuar mogut pel seu menyspreu a les dones i "el desig de deixar patent el seu sentiment de superioritat davant d'aquelles i demostrar que, pel seu gènere, les considerava inferiors".





Ho justifica per les seves anteriors "actituds despòtiques i maneres desconsiderades amb les tècniques dels albergs municipals i centres d'acollida" en els quals s'havia allotjat, en els quals assegura que reaccionava amb violència si les treballadores no atenien les seves exigències.





Per tot, el fiscal l'acusa un presumpte delicte d'intent de lesions, i d'un altre presumpte delicte de lesions amb deformitat i ús d'instrument perillós, pels quals reclama en total una condemna de vuit anys de presó a més d'una ordre d'allunyament de 10 anys de la dona ferida, per a qui també demana una indemnització de 40.900 euros.