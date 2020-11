Alerten de danys a múltiples òrgans en joves que es van contagiar de Covid-19 fa quatre mesos

Un grup d'investigadors en el Regne Unit han alertat que les persones joves i prèviament sanes amb símptomes continus de Covid-19 mostren signes de dany en múltiples òrgans quatre mesos després de la infecció inicial, expliquen en un estudi









Les troballes són un pas cap al desenvolupament de tractaments per a alguns dels símptomes estranys i extensos que experimenten les persones amb "Covid prolongat", que es creu que afecta més de 60.000 persones al Regne Unit. La fatiga, la confusió mental, la manca d'aire i el dolor es troben entre els efectes més freqüents.





Diumenge, el NHS va anunciar que llançaria una xarxa de més de 40 clíniques especialitzades de Covid on metges, infermeres i terapeutes avaluaran els símptomes físics i psicològics dels pacients.





L'estudi Coverscan té com a objectiu avaluar l'impacte a llarg termini de Covid-19 en la salut dels òrgans en al voltant de 500 individus de "baix risc", aquells que són relativament joves i sense problemes de salut subjacents importants, amb símptomes de Covid en curs, a través d'una combinació de MRI, anàlisi de sang, mesuraments físics i qüestionaris en línia.





Les dades preliminars dels primers 200 pacients que es van sotmetre a exàmens de detecció suggereixen que gairebé el 70% té deficiències en un o més òrgans, inclosos el cor, els pulmons, el fetge i el pàncrees, quatre mesos després de la seva malaltia inicial.





"La bona notícia és que el deteriorament és lleu, però fins i tot amb un lent conservador, hi ha algun deteriorament i en el 25% de les persones afecta dos o més òrgans", va dir Amitava Banerjee, cardiòloga i professora associada de ciència de dades clíniques a l'University College de Londres."Això és d'interès perquè necessitem saber si [les deficiències] continuen o milloren, o si hi ha un subgrup de persones que podria empitjorar".





En alguns casos, però no en tots, hi va haver una correlació entre els símptomes de les persones i el lloc de la deterioració de l'òrgan. Per exemple, les deficiències cardíaques o pulmonars es van correlacionar amb la dificultat per respirar, mentre que les deficiències del fetge o del pàncrees es van associar amb símptomes gastrointestinals.





"Dóna suport a la idea que hi ha una agressió a nivell d'òrgans i potencialment a nivell de múltiples òrgans, que és detectable i que podria ajudar a explicar a el menys alguns dels símptomes i la trajectòria de la malaltia", va dir Banerjee.





No obstant això, l'estudi no prova que les alteracions orgàniques siguin la causa dels símptomes continus de les persones i les dades encara no han estat revisats per parells. Banerjee també va advertir que cap dels pacients va ser escanejat abans de desenvolupar Covid-19, de manera que alguns d'ells poden haver tingut impediments existents, encara que això és poc probable donada la seva bona salut prèvia i la seva relativa joventut. L'edat mitjana dels participants va ser de 44 anys. Els investigadors també estan escanejant persones que no han tingut Covid-19 o han experimentat altres infeccions virals com la grip, per comparar.





Les dades preliminars d'un estudi separat de 58 pacients que van ser hospitalitzats amb Covid-19 van trobar anormalitats similars en els pulmons del 60%; en els ronyons del 29%; en els cors del 26%; i en els fetges de el 10% dels pacients, dos o tres mesos després de la infecció inicial, així com canvis en els teixits en parts del cervell.